Puerto La Cruz. Tiburones de La Guaira ascendió a la punta de la temporada 2022-2023 de la LVBP, al imponerse pasada la medianoche del martes 7-6 a domicilio sobre Caribes de Anzoátegui, en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Este resultado se combinó con la caída 5-3 de Leones del Caracas ante Bravos de Margarita, en el capitalino Estadio Universitario. Ahora el conjunto escualo, con marca de 5-1, disfruta la cima del torneo con ventaja de medio juego sobre los melenudos.

El triunfo tiburón es altamente meritorio, pues el equipo sacó punta a una escasa producción de cinco imparables, que recibió el añadido de cinco boletos por parte del pitcheo rival. Caribes conectó hasta 11 inatrapables, pero la defensa escuala salió al paso con cinco jugadas de doble matanza, que arruinaron otras tantas emboscadas de los indígenas, quienes también jugaron al campo con dos errores. La misma cifra que registró el conjunto litoralense.

La victoria correspondió a Jonathan Petit (1-0), segundo de cuatro relevistas que auxiliaron al abridor Manuel Olivares. Petit trabajó 2.1 innings en blanco. El salvado fue para Arnaldo Hernández, quien sacó cinco outs y recibió dos carreras que fueron sucias.

El revés fue para el zurdo John Anderson (0-1), quien fue explotado en el segundo acto. Luego sería secundado por siete relevistas.

El desafío tuvo concurrencia de 2.216 aficionados, amén de registrar duración de 4 horas 08 minutos y comenzar con retraso de 1 hora 21 minutos, debido a la lluvia.

Tiburones nadan en medio de una llamativa racha de cinco triunfos. que intentará alargar este miércoles en el segundo y último juego de esta serie contra la Tribu.

Omar Bencomo jr intentará frenar a La Guaira

Omar Bencomo Jr. será el abridor de este miércoles en Puerto La Cruz por Caribes y en el segundo de la serie contra La Guaira. El Jugador Más Destacado de las primeras dos semanas de torneo, ofreció declaraciones al circuito radial de la tribu, habida cuenta del buen inicio de campaña que ha protagonizado.

“En efecto, he tenido un buen comienzo. En lo personal, ha sido muy importante. Creo que el enfoque en cada pitcheo ha sido clave. He atacado a los bateadores y los he dominado», expresó el derecho. Omar y su padre del mismo nombre, se convirtieron en la primera pareja padre-hijo en registrar triunfos en juegos inaugurales.

“Papá me aconseja siempre y he trabajado fuerte para que este buen momento no termine. Desde que llegué he mantenido una buena relación de trabajo con el coach Mike Álvarez y el receptor Jesús Sucre. Hemos corregido detalles, que han mejorado mi rendimiento. Por otro lado, es bastante agradable lanzar para Caribes. El equipo es una familia. Estoy seguro que unidos como estamos, nadie nos detendrá”, concluyó el pitcher estelar de la Tribu.

Redacción SNPD con

información de Lvbp.com