«Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres: esta es la hora de la gracia». (Lucas 2, 14)

Queridos hermanos, transitamos por el tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, camino a la Navidad, al encuentro de Dios con nosotros (Mateo 1,23), y de esta manera confirmar que verdaderamente Dios encaja en todas partes.

Sí, hermanos, ese Dios con nosotros pudo encajar en cualquier parte de la creación del universo, sin embargo, ha querido encarnarse y encajar en nuestra historia y para ello puso su morada entre nosotros. (Juan 1,14).

Realmente Dios nos ama con el “chorro” de su amor abierto porque la fuente de ese amor es inagotable. ¡Qué privilegio! El saber que, a través de Jesucristo, Dios Padre, nos buscó, nos encontró, nos abrazó como el hijo pródigo (Lucas 15,11-32), nos amó y nos ama para siempre sin condición, ni reproche por nuestros pecados. Por cierto, no hay pecado que se mantenga de pie ante el perdón de Dios.

Nuestro corazón ha de ser el primer pesebre en donde nazca y encaje Dios, después dejemos que encaje en nuestra familia, pues, si no encaja en nuestra vida, ¿Es posible que encaje en nuestra familia? ¿En el trabajo? ¿En la empresa que han forjado? ¿En el barrio, urbanización o pueblo donde vivimos?

Sociedad moderna

En esta sociedad moderna y acelerada donde Dios estorba, es una señal que ahí hace falta, aunque la misma sociedad sea atea en la práctica o pretenda avanzar sin él. Recordemos que la autosuficiencia nunca ha sido buena consejera, por eso en la Iglesia somos hermanos, nos necesitamos uno a otros (Iglesia en comunión) y todos necesitamos a Dios que por Cristo podemos llamarlo Padre o Papá Dios, como me gusta decirle, queridos hermanos.

Es imperativo que Dios encaje en nuestros corazones para que la vida laboral/empresarial no devore a la familiar. Ser exitoso por la profesión, oficio, cargo, poder o responsabilidad que se ejerce, si no se mantiene a la familia unida, ¿Qué sentido tendrá ese éxito? No basta ser bueno y eficiente de la puerta hacia afuera, es sumamente necesario serlo de la puerta hacia adentro.

Queridos hermanos, si Dios encaja en sus vidas no tengan miedo ni vergüenza que encaje en los lugares en donde se desenvuelven.

A partir de este momento, donde ustedes pongan sus pies, Dios ponga los suyos, donde ustedes muestren su fe, Dios ponga sus milagros, donde ustedes proclamen el Evangelio, Dios ponga su morada, donde ustedes digan que creen en Jesucristo, Dios diga que ustedes son sus hijos por ser discípulos de su hijo, Jesús, Señor Nuestro.

Cuando llegue el momento de decir: ¡Feliz Navidad! No sea simplemente por el regalo, la cena, el estreno, la remodelación de la casa o el brindis, sino porque Jesús, el niño Dios, el Dios con nosotros, verdaderamente habita y ha encajado en nuestra historia. Él es quien le da sentido y razón a nuestras vidas. Él es Navidad.

¡Disfruten!

Disfruten queridos hermanos y si sienten miedo de engordar durante estas fiestas navideñas, les recomiendo que en una sentada, como se dice coloquialmente, se tomen una botella de vino, tres cervezas, cinco tragos de whisky, dos sorbos de ron de su preferencia y por diez minutos ininterrumpidos bañarse los labios con ron de ponsigué, ¡les aseguro que esto les quitará el miedo!

Los que van a viajar, Dios los lleve con bien y regresen mejor. Los que están lejos de Venezuela, en ese país que los recibió, Dios los abrace con sus bendiciones, eche por el suelo todo obstáculo y abra las puertas a los nuevos proyectos.

En nombre de nuestra Catedral San Juan Pablo II, la Catedral de todos: ¡Feliz Navidad! Y mucho ánimo.

Que La Virgen María interceda por nosotros y que junto con los Ángeles podamos cantar: «Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres».

Programación Adviento/Navidad:

Domingo 11, 9:00 AM: Misa en la Catedral Juan Pablo II

Lunes 12, 6:00 AM y 6:00 PM: Misa en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe

Inicio de las misas de Aguinaldo.

Viernes 16, 5:30 AM: Misa en nuestra Catedral

Sábado 17, 5:30 AM: Misa en Los Mangos, cerca de la casa Comunal

Domingo 18, 9:00 AM: Misa en nuestra Catedral

Lunes 19, 5:30 AM: Misa en la Querencia, en la Plaza

Martes 20, 5:30 AM: Misa en Villa Alianza, en la Plaza

Miércoles 21, 5:30 AM:

Misa en Arivana, en la Plaza

Jueves 22, 5:30 AM: Alta Vista, Plaza de los Ángeles, frente a la Fuente

Viernes 23, 5:30: AM: Misa en Los Saltos

Sábado 24, 5:30AM: Misa en nuestra Catedral, 6:00 PM: Misa de Noche Buena en nuestra Catedral

Domingo 25, 9:00 AM: Misa del día, Natividad del Señor, en nuestra Catedral

Viernes 30, 9:00 AM: Encuentro familiar en nuestra Catedral

Sábado 31, 6:00 PM: Misa de fin de año en nuestra Catedral

Domingo 1-1-2023, 9:00 AM: Misa en nuestra Catedral, Solemnidad de Santa María