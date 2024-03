La vedette venezolana Diosa Canales sorprendió este domingo al pronunciarse sobre la sustitución de María Corina Machado por Corina Yoris en la boleta electoral.

Canales, conocida por su carrera artística y su presencia mediática, expresó su descontento con la decisión y cuestionó directamente a Machado por no considerarla para el puesto.

«No me llamaste, no me hiciste caso, no me escribiste, no hiciste nada con la propuesta que yo te hice», reclamó Canales en un mensaje dirigido a Machado.

La artista se mostró convencida de ser una mejor opción que Yoris, enfatizando que «aquí nadie es menos que nadie», y asegurando que su candidatura no implicaría menospreciar a su competidora.

Su estrategia política

En un vídeo, Diosa Canales detalló su estrategia política en caso de ganar las elecciones: nombrar a Machado como vicepresidenta, eliminar su inhabilitación política, renunciar al cargo y, conforme a la ley, permitir que Machado asumiera la presidencia y convocara nuevas elecciones.

Disponibilidad confirmada

Recordando su declaración de febrero, Diosa Canales reiteró que no está inhabilitada por ningún organismo y que está disponible para asumir cualquier papel que la oposición le asigne.

Por ello, en redes sociales, apareció ofreciéndose como sustituta en caso de que la inhabilitación política de Machado impidiera su participación electoral.

«Venezuela quiero mandar un mensaje desde mi corazón», escribió Canales, dirigiéndose a toda Venezuela y en particular a Machado, enfatizando su disponibilidad para participar en las elecciones y su deseo de apoyar a la oposición en su lucha contra el gobierno actual.

«Le digo a toda Venezuela, pero muy especialmente a la mujer que tiene en ascuas al gobierno de Venezuela, Sra. María Corina Machado, si no la dejan participar, yo no estoy inhabilitada”, escribió Diosa Canales en la plataforma social X, en ese momento.