Cúcuta (Colombia).- El diputado venezolano Diosdado Cabello, considerado número dos del chavismo, apeló este jueves a la hermandad entre Colombia y Venezuela para no volver a cerrar la frontera entre los dos países.

Así lo aseguró Cabello en el puente Atanasio Girardot, que une a Cúcuta (Colombia) y Tienditas (Venezuela), en donde además recordó un supuesto golpe de estado que Estados Unidos pretendía realizar desde Colombia.

Al conmemorar el cuarto aniversario de la ruptura de las relaciones diplomáticas, ya retomadas con el nuevo Gobierno de Gustavo Petro, Cabello aseguró que ojalá «Colombia jamás olvide que somos hermanos y nunca más nos veamos en la obligación de cerrar la frontera».

La relación bilateral se rompió el 23 de febrero de 2019 por el intento del entonces «presidente interino» de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, de ingresar a su país desde Cúcuta una caravana humanitaria.

El intento de Guaidó fracasó pero dejó dos camiones quemados y además los insumos médicos, de higiene y alimentos, no lograron ingresar al país petrolero.

Hoy Cabello destacó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, trabaja para formar la zona binacional de comercio para ayudar a ambas naciones».

El pasado 26 de septiembre de 2022 se habilitó el paso para la carga por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, en la frontera con Norte de Santander y desde entonces se ha avanzado en el restablecimiento de relaciones comerciales, económicas y diplomáticas.

SEGUIMIENTO A LA REAPERTURA DE LA FRONTERA

Por otro lado, hoy sesionó en Cúcuta la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado colombiano para hacer el seguimiento de la apertura fronteriza, particularmente entre Norte de Santander y San Antonio del Táchira.

La sesión descentralizada la convocó la senadora colombiana del oficialista Pacto Histórico Piedad Córdoba, y en ella también estuvieron otros políticos y también el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano.

«Después de siete años de cierre de frontera, me puse a pensar año por año cuánto se perdió. Unos me decían que 7.000 millones de dólares, pero realmente el impacto no solo fue económico, sino social y laboral», dijo Córdoba, quien hace parte del partido de Gobierno.

La política dijo que tuvo incluso la oportunidad de trasegar por la frontera, como cualquier ilegal. «Lo hice y me di cuenta realmente del impacto del cierre de la frontera. Me di cuenta cómo y en qué condiciones vive o vivía la gente».

También recalcó que es importante saber con el Ministerio de Comercio e Industria realmente cuál es el impacto de los acuerdos que se dieron hace ocho días entre los presidentes Petro y Nicolás Maduro.

Los dos presidentes se reunieron por tercera vez -y por primera en la frontera- el pasado 16 de febrero para firmar un acuerdo cuyo objetivo es alcanzar este año los 1.800 millones de dólares en operaciones comerciales.

Por último, la senadora se preguntó cómo fue posible que el presidente Maduro «cierra la frontera y no tiene en cuenta el impacto social y económico tan brutal» sobre la gente de la frontera.