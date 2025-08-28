El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, desmintió durante la transmisión de su programa «Con el Mazo Dando» que se esté reclutando personas en la parroquia San Agustín en Caracas.

Fustigó el señalamiento por parte del secretario político de Vente Venezuela, José Amalio Graterol, al mentir con dicha información. «Respeta a esa gente, que esa gente ama a este país y han visto las verdes, de todos los colores y jamás han abandonado el sitio donde viven, jamás».

Seguidamente, Cabello demostró con imágenes que en este importante sector capitalino se realizan diferentes actividades culturales y recreativas, así como también la ruta turística, quedando demostrado que es un Fake News por parte de la oposición

«Estamos torturando a la gente, José Amalio Graterol. Escóndete. Son gafos, escriben eso y la gente dirá que este tipo nunca ha puesto un pie en San Agustín y viene a hablar de nosotros», sentenció Cabello.

Finalmente, advirtió que «están engañando a su gente otra vez, una vez más» con falsas informaciones para sembrar miedo en la población.