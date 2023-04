De acuerdo con el segundo del PSUV, las exigencias del chavismo para reactivar el diálogo son: Levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela, hasta las sanciones contra El Mazo. Dos, regreso de activos secuestrados en el exterior, eso implica las cuentas que nos tienen los gringos, los portugueses, todo el que tenga plata de Venezuela, el Fondo Monetario Internacional.

Tercero, el cumplimiento del acuerdo social firmado en México… Cuarto, la paralización de ataques en tribunales, eso incluye la Corte Penal Internacional manejada por los EE. UU. solo para perseguir a Venezuela, el señor este Karim Khan sólo le preocupa perseguir a Venezuela. Quinto, la libertad del diplomático Alex Saab y todos los detenidos que tienen. 5 puntos sencillos”.

Criticó a Gerardo Blyde por no ocuparse de la búsqueda de los recursos que considera «secuestrados» por los países occidentales.

«Hoy el señor Blyde, que funge como capataz, dijo que es culpa del presidente Nicolás Maduro que ellos no hayan buscado los tres mil millones, no hermano, cumplan 3.200 millones que se comprometieron, los gringos sabían de eso, no vengan con el cuento que no hay dinero, dinero hay y de sobra».

Cabello también atacó a Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional al asegurar que fue designado por Estados Unidos.

“Su única preocupación es perseguir a Venezuela. No tiene honor. Por honor él debería inhibirse de presentar cualquier acusación contra Venezuela porque él tiene una predisposición contra Venezuela clara”.