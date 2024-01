El diputado oficialista Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), aseguró este domingo que el año que acaba de iniciar será «el mejor año de la última década» con una «enorme fortaleza económica».

En una entrevista en el medio privado Venevisión, Faría afirmó que el crecimiento de la economía venezolana este 2024 se reflejará en «dos dígitos», y que «buena parte va a depender del petróleo».

No obstante, apuntó que desde la AN está prevista la aprobación de la Ley de Fomento de Exportaciones no Petroleras para diversificar y desarrollar otros mecanismos de crecimiento.

Además, indicó que en el presupuesto anual previsto para este año «la mayor cantidad de recursos se han destinado al tema social», en áreas específicas como la salud, la educación y el salario.

Jesús Faría añadió que en estas materias habrá «incrementos importantes» que dependerán del desempeño de la industria petrolera, de la inflación y del crecimiento de la economía.