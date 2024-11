Tras la muerte de Liam Payne el pasado 16 de octubre, la música de One Direction ha experimentado un aumento significativo en las listas, con los cinco álbumes del grupo regresando al Billboard 200.

Cada uno de los discos de la mítica boy band ha resurgido en el recuento esta semana, con «Four» de 2014 saltando más alto al puesto número 31.

«Midnight Memories», que se lanzó en 2013, regresa al puesto número 38, mientras que «Made in the AM» de 2015 llega al puesto número 62, «Up All Night» de 2011 vuelve al puesto número 88 y «Take Me Home» de 2012 llega al puesto número 103.

En su lanzamiento inicial, cuatro de los álbumes de One Direction alcanzaron el número 1, con la excepción del debut del grupo, «Up All Night», que entró en el número 2. «Made in the AM» fue el lanzamiento final de la banda y el único álbum sin el miembro Zayn Malik, quien dejó el grupo a principios de 2015.