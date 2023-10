En el marco del 71 aniversario de la Sociedad Venezolana de Salud Pública, la doctora Mirna Marcano fue distinguida con un merecido reconocimiento por su loable labor docente, científica e investigadora al servicio de la colectividad.

La doctora Mirna Marcano está al frente del departamento de salud pública de la Escuela de Ciencias de la Salud “Francisco Battistini Casalta” del Núcleo Bolívar de la Universidad de Oriente (UDO Bolívar), además de ser coordinadora de los programas de postgrado de salud Pública, cumple labores como docente e investigadora desde hace muchos años.

Su incansable labor y pasión por la medicina le permitió recibir la distinción, y tener el honor de ser mencionada en la Academia Nacional de Medicina, no solo como asesora científica de la Sociedad Venezolana de Salud Pública, sino también ser reconocida por su activa participación en el control, educación médica continua, programas de bio-seguridad, difusión y prevención de la Covid 19, su vigilancia epidemiológica, estudios de casos, y su insistencia permanente en la necesidad de vacunación.

Un reto y compromiso

La médico expresó su alegría, tras ser honrado su trabajo de tantos años, y que llena de orgullo a toda la comunidad udista del Núcleo de Bolívar. Dijo que esta distinción la lleva a asumir aún más el reto y compromiso de nuevos planes y programas en pro de la salud pública colectiva.

“Es un honor y satisfacción llegar a esta distinción, y estoy extremadamente orgullosa de ser UDISTA”, dijo sin esconder emociones, y de demostrar que la UDO y el postgrado de salud pública son su pasión y vida, a las cuales que se ha entregado en cuerpo y alma por la formación del talento humano de pre y postgrado.

Agradeció a la directiva de la Sociedad de Salud Pública, en especial a su presidente Saúl Peña, por este reconocimiento, así como a la Universidad de Oriente, al Núcleo de Bolívar, a la decana María Coromoto Casado, por su confianza en su labor profesional.

En cuanto a la existencia del Covid, destacó que los logros obtenidos se ven desde el 2022, ya no hay casos graves, aunque eso no quiere decir que el peligro haya pasado, al contrario. Tenemos que cuidarnos más, sobre todo porque hay variantes, cuyas vacunas existentes en los momentos actuales pudieran no tener el impacto importante para la prevención de esta enfermedad. Sin embargo, se está a la espera de las decisiones del Ministerio de la Salud para el recibimiento de una quinta dosis, y cuál sería la mejor vacuna. Y no olvidar nunca que tenemos que cuidarnos. Todas las personas tenemos que tener consciencia de mantener las medidas de bioseguridad”.

En nombre de toda la comunidad udista, la decana María Coromoto Casado hizo llegar felicitaciones a la doctora Mirna Marcano por tan honrosa distinción que coloca en alto a la Casa Más Alta, cobrando más vigencia el eslogan Del Pueblo Venimos y Hacia el Pueblo Vamos.