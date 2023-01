Bajo el radiante e inclemente sol de Bolívar, cientos de pensionados, jubilados, docentes, obreros y trabajadores de la salud y empresas básicas, salieron a protestar por reivindicaciones salariales, se concentraron en la plaza Bolívar, para luego dirigirse hasta el Consejo Legislativo del Estado, donde nadie les atendió a sus consignas de sueldos y salarios justos, siguieron la caminata hasta la Zona Educativa, donde tampoco fueron atendidos por autoridad alguna.

Miguel Brito, presidente de Fetrabolívar, «estamos acompañando al sector del magisterio, en razón de apoyar a los educadores y trabajadores, para mancomunar esfuerzos y lograr que la convención colectiva sea discutida, manifestamos de manera contundente de forma monolítica para lograr la firma del contrato colectivo en función de beneficios para docentes, obreros y todos los trabajadores del país, son las exigencias que realizamos para el bien de la fuerza trabajadora, esperamos respeto y consideración», dijo Brito.

Salario «indigno»

De igual manera Armin Cabrera, declaró durante la caminata a la Zona Educativa del Estado Bolívar, «está es una protesta porque el salario no alcanza, y hace un mes que se suspendió la discusión de la contratación colectiva que beneficia a más de tres millones de educadores entre activos y jubilados, necesitamos que haya un nuevo salario mínimo que repercuta en las tablas salariales, es urgente un salario que cubra las necesidades mínimas de los docentes, salud, educación, alimentación, recreación, ropa, calzado, es lo mínimo que debe cubrir nuestro sueldo de apenas ciento treinta bolívares mensuales (130) no alcanza, aumentó el transporte, la comida aumenta todos los días, no alcanza para el mercado», aseguró el docente.

Asimismo Yelitza Medina, sindicato de obreros de Educación, frente a la Zona Educativa, manifestó que es tiempo de discutir el contrato colectivo, para el bien de los trabajadores de educación, «no nos alcanza el sueldo para nada, necesitamos que respeten y que se cumpla el artículo 91 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, el cual reza que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente (…) para cubrir necesidades básicas, es nuestra exigencia, esperamos respuesta inmediata, porque seguimos en acción».

Protestas desde las aulas

Finalmente docentes declararon que volverán a las aulas y mantendrán la protesta desde las escuelas con pancartas, porque el salario no les cubre ni el transporte, aseguran que si van a trabajar mientras se discute el contrato colectivo.

Cabe destacar que en muchos centros educativos iniciaron las clases son contratiempos y con poca asistencia escolar, lo cual fue evidente en las calles de Ciudad Bolívar, sin movimiento de estudiantes.