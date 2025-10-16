Al cierre de este miércoles 15 de octubre, el mercado cambiario marcó un hito con una cotización de 201,47 bolívares por dólar, la cual será el tipo de cambio oficial para todas las operaciones cambiarias de este jueves 16.

En comparación con el día anterior, la divisa estadounidense en el mercado oficial subió 1,19%, una variación superior al 0,94% de la jornada precedente ante una importante presión de demanda, según informaron fuentes financieras. Sin embargo, el incremento de la tasa de cambio de la divisa estadounidense se mantiene dentro del estándar establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Hay que recordar que, desde octubre del año pasado, el ente emisor ha desarrollado una estrategia de ajuste progresivo del tipo de cambio con variaciones de entre 1% y 1,2% por día, mientras los flujos de intervención cambiaria del BCV han bajado sostenidamente.

Por otra parte, la cotización oficial del euro, publicada por el BCV, será de 234,20 bolívares por unidad, este jueves 16 de octubre, tras registrar un alza interdiaria de 1,63%, claramente superior al 1,04% reportado al cierre del día anterior.

En consecuencia, la diferencia entre la cotización del euro y el precio de la divisa estadounidense saltó a 16,25%, luego de mantenerse en niveles apenas superiores a 15% en las jornadas precedentes.

En las mesas cambiarias de la banca, los precios para la compra oscilaron entre un mínimo de 199,36 y un máximo de 201,80 bolívares por dólar, mientras que para la venta se movieron entre 198,14 y 203,77 bolívares por unidad.

Los precios reportados por las instituciones que el BCV usó como referencia para establecer el movimiento de precios en el mercado oficial mostraron una presión más acusada al alza, posiblemente por una mayor demanda de divisas, un fenómeno que se va a agudizar en las próximas semanas por razones estacionales, ya que están cerca las festividades de fin de año.

Fuentes financieras indican que una porción de las necesidades de divisas en el país se satisface con criptomonedas estables o USDT, que se referencian directamente al precio del dólar estadounidense, a tal punto que incluso algunas empresas utilizan estas divisas como vehículos de remuneración.

Los factores que condicionan al mercado cambiario

La reimposición de sanciones petroleras, por parte del gobierno de Estados Unidos, ha causado un impacto negativo en la oferta de divisas en el mercado interno, ya que, a finales de julio, el Departamento del Tesoro otorgó una licencia restringida que permite a Chevron operar en Venezuela y exportar petróleo a Estados Unidos, pero prohibió los pagos en cualquier moneda al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Para cumplir con estas normativas, las empresas mixtas en las que participa la energética estadounidense pagan las regalías e impuestos con petróleo en especie, lo que reduce efectivamente a un 50% lo que Chevron puede exportar de los 240.000 barriles diarios de crudo que producen los proyectos, según una nota de Reuters.

La cotización oficial de la divisa estadounidense acumula un incremento prácticamente constante a lo largo de los últimos meses, producto de la amplia demanda por la moneda norteamericana que ha sido atendida parcialmente a través de las intervenciones cambiarias que el ente emisor liquida a través de las entidades financieras.

La valoración del billete verde es relevante para el proceso de formación de precios de todos aquellos productos que incluyen componentes importados en su producción y representa un importante marcador para el comercio y los servicios.

El BCV informa periódicamente acerca de los resultados de las intervenciones cambiarias y la fluctuación de la tasa de cambio en las mesas de los principales bancos del sistema financiero.