Dolly Parton ofrecerá seis conciertos en el Colosseum del Caesars Palace en diciembre, tras casi una década alejada de las giras.

«¡Prepara tus brillantes, Las Vegas nos llama! Tomaré el escenario del Colosseum en el Caesars Palace con ‘Dolly: Live in Las Vegas’, una presentación especial por tiempo limitado», escribió la cantante de 79 años en su cuenta de Instagram.

Las presentaciones tendrán lugar los días 4, 6, 7, 10, 12 y 13 de diciembre, en un hecho poco común desde que la superestrella del country puso fin a su última gira, ‘Pure & Simple’, en 2016. Desde entonces, solo había ofrecido conciertos de forma esporádica.

«Decir que estoy emocionada sería quedarme corta. Hace años que no trabajo en Las Vegas y siempre me ha encantado cantar allí. Estoy deseando que lleguen los espectáculos en The Colosseum en Caesars y espero que ustedes también. Nos vemos allí», dijo la cantante en un comunicado dirigido a medios nacionales.

Se espera que Parton presente gran parte de sus éxitos en los conciertos que ofrecerá en la conocida como la Ciudad del Pecado, como ‘Jolene’, ‘I Will Always Love You’ o ‘9 to 5’.