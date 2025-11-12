El presidente israelí, Isaac Herzog, difundió este miércoles una carta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la cual solicita formalmente que se conceda un indulto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien enfrenta procesos judiciales por corrupción.

«Por la presente, les pido que perdonen completamente a Benjamín Netanyahu, quien ha sido un primer ministro formidable y decisivo durante la guerra, y que ahora está guiando a Israel hacia una era de paz», señala la misiva difundida por el gabinete de Herzog.

El comunicado oficial destacó la estima mutua que mantienen Herzog y Trump, valorando el apoyo del mandatario estadounidense hacia Israel en momentos críticos. Sin embargo, aclara que para que el indulto proceda, Netanyahu debe presentar una solicitud formal conforme a los procedimientos establecidos.

Netanyahu enfrenta tres causas judiciales: los casos 1.000 y 2.000, relacionados con fraude y abuso de confianza, y el caso 4.000, que versa sobre un presunto acuerdo de soborno con el empresario Shaul Elovich, vinculado a la empresa de telecomunicaciones Bezeq y su portal Walla News.

Trump manifestó en su carta que respeta la independencia del sistema judicial israelí, pero calificó el proceso judicial contra Netanyahu como una «persecución política injustificada». Esta petición se suma a la expresada previamente por Trump en su intervención ante el Parlamento israelí a mediados de octubre.

Se espera que Netanyahu testifique próximamente, en cumplimiento del calendario judicial. A pesar de ser el primer jefe de Gobierno en Israel en ser procesado en funciones, Netanyahu mantiene que el juicio es una «caza de brujas» y una conspiración del «Estado profundo».

Esta controversia judicial se desarrolla en un contexto político marcado por conflictos y esfuerzos diplomáticos en medio Oriente.