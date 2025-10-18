La noche del viernes 17, cerca de las nueve de la noche se produjo un grave accidente de tránsito en la avenida Perimetral, en Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, estado Bolívar, entre una moto un vehículo que dejó como resultados dos personas lesionadas.

Las víctimas quedaron identificadas como Carlos Rondón de 35 años y Arnoldo Moreno de 25, quienes se desplazaban en una motocicleta marca Horse Empire cuando fueron impactados por la parte trasera por un vehículo desconocido.

Según versiones preliminares, ambos jóvenes se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, en tanto que el responsable logró huir dejando a ambas personas tiradas en el pavimento.

El impacto causó que perdieran el control de la motocicleta, cayendo al pavimento con politraumatismos generalizados en varias partes del cuerpo.

Acudieron prontamente la unidad motorizada de Protección Civil Municipal y el Cuerpo de Bomberos de Angostura del Orinoco, cuyos funcionarios brindaron los primeros auxilios. Posteriormente, los lesionados fueron trasladados al Hospital Ruiz y Páez para recibir atención médica especializada.

Este siniestro se suma a la lista de accidentes viales que ocurren en la ciudad, donde el consumo de alcohol y la imprudencia en las vías son factores recurrentes que generan situaciones de riesgo para los conductores y peatones.

Las autoridades recomiendan respetar las normas de tránsito y evitar la conducción bajo la influencia de sustancias para prevenir tragedias en las calles de Ciudad Bolívar.

La investigación continúa para determinar la identidad y localización del vehículo involucrado y si existen otras circunstancias que pudieron haber contribuido al accidente.