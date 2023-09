Alrededor de 2.000 inmigrantes se hacinan en el único centro de acogida de la isla italiana de Lampedusa (sur) a la espera de ser trasladados a otros puntos del país, tras la última oleada de llegadas desde las cercanas costas africanas a través del Mediterráneo central.

Los últimos 300 han llegado en diez pateras esta misma mañana tras atravesar el mar y ninguno presenta problemas de salud, únicamente «mucho cansancio», explica a EFE Francesca Basile, responsable de Migraciones de la Cruz Roja Italiana (CRI), que gestiona el centro de acogida.

La instalación, la única de la isla, alejada de las zonas más turísticas y custodiada constantemente por el Ejército, cuenta ahora con «unos 2.000 inmigrantes», la mayoría hombres adultos, a pesar de que solo tiene plazas para 400 personas.

Por ello, para aligerar su situación, las autoridades proceden a trasladar a los inmigrantes a otros puntos del país: esta mañana un grupo 500 inmigrantes ha sido enviado a Porto Empedocle, en Sicilia (sur), y esta tarde se espera la salida de otros 600.

La mayoría de estas personas son de origen subsahariano, de países como Guinea, Burkina Faso, Mali o Costa de Marfil, aunque muchos otros llegan de Túnez, desde donde zarpa la mayoría de las pateras en dirección al norte, a las costas italianas y europeas.

El puerto de la diminuta isla de Lampedusa, la Punta Favaloro, acogía hoy alrededor de 60 barcazas abandonadas, las que usan los inmigrantes para llegar a este lugar, el territorio italiano más sureño y, por lo tanto, más accesible desde África.

La portavoz de Cruz Roja avisa de que es muy probable que las llegadas continúen en las próximas horas por lo que, a su juicio, «es importante» que se prosiga con el «vaciado» del centro de acogida, donde los inmigrantes esperan en situación de hacinamiento.

Muchos de ellos en su patio interior, protegiéndose bajo algunos pinos del intenso calor que se vive hoy en la isla, agravado por una intensa humedad.

Basile explicó también que la Cruz Roja, al frente de la gestión del centro desde el pasado 1 de junio, recibe a los inmigrantes «haciéndoles sentir seguros».

Para ello primero reciben «un kit de bienvenida», que básicamente consiste en ropa y productos de aseo, y después son informados pues muchos de ellos ni siquiera saben en qué lugar se encuentran.

Para ello, el organismo cuenta con 140 operadores entre médicos, psicólogos y enfermeros, además de traductores y expertos en el tema migratorio.

Lampedusa, por su posición geográfica, sigue viviendo de primera mano la presión migratoria desde el norte de África y ha llegado a recibir hasta 10.000 desplazados en solo tres días (su población no alcanza los 6.000 habitantes).

Con las cifras en constante evolución, han desembarcado en Italia 130.620 inmigrantes en lo que va de año, el doble que en el mismo periodo del 2022 (68.283) y el triple que en 2021 (43.274), según datos del Ministerio del Interior actualizados el 19 de septiembre.

La situación ha hecho que este miércoles llegara a la isla el ex primer ministro y líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuspepe Conte, para realizar una visita simbólica: «El mensaje es que no os abandonamos y no os dejamos solos», dijo a los isleños.