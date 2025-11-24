Este pasado viernes 21 de noviembre en la Troncal 10, específicamente en el sector Santa María, al sur del Estado Bolívar, dos jóvenes amantes de las motocicletas perdieron la vida tras chocar violentamente con un autobús Encava.

Los fallecidos fueron identificados como Eduard García, de 25 años, y Alorsen Herrera, de 26, ambos oriundos de Guasipati, municipio Roscio, ambos sufrieron graves lesiones tras estrellarse contra un autobús.

Según reportes policiales, el accidente ocurrió cuando la motocicleta donde viajaban colisionó contra el autobús, causando la muerte instantánea de ambos.

Este fatal suceso ha conmocionado a la comunidad local que lamenta la pérdida de dos de sus jóvenes. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del choque.

Ese mismo día varias personas salieron heridas en una colisión múltiple que ocurrió antes de llegar al sector Cintillo. Un autobús de pasajeros impactó contra un camión cava blanco, el cual se desplazaba a alta velocidad sentido contrario.

Cuatro carros se vieron involucrados, dos autobuses de una línea de transporte de pasajeros, una volqueta Fiat y un camión cava, este último volcó de manera aparatosa.

Autoridades de tránsito solo reportaron daños materiales y un número significativo de personas lesionadas que fueron trasladadas a la emergencia del hospital más cercano.