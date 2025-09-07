Comisión de la policía de Carabobo, acompañada de efectivos de la Guardia Nacional, adscritos al comando del Conas41, ingresaron al callejón denominado El Diablo, ubicado en una invasión de Parque Valencia, municipio Valencia, estado Carabobo, en donde se enfrentaron a una banda de forajidos.

La acción policial ocurrió luego que ingresara una persona con heridas por armas de fuego al Centro Quirúrgico 200 Carabobo, el infortunado hombre fue herido por delincuentes que tienen azotado la comunidad.

Los delincuentes al sentirse acorralados efectuaron disparos contra los uniformados que intentaban detenerlos, la situación generó una balacera en la que resultaron abatidos dos supuestos hampones.

Fuentes policiales identificaron a los abatidos por los alias, “El Cara de Queso” y “El Chimo”, aparentemente integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO), “El Manuelito” y “El Williams”, sujetos que tienen que ver con una serie de hechos delictuosos en el barrio y zonas cercanas.

Según, la peligrosa banda se dedica al robo, secuestro, extorsión, hurto y cobro de vacunas a pequeños comerciantes de la zona, igualmente controla la venta y distribución de estupefacientes en la mencionada comunidad y zonas aledañas.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, se hizo presente para hacer las averiguaciones preliminares, colectaron dos armas de fuegos que portaban los antisociales, un revólver y una pistola de procedencia dudosa.

La fiscalía 28° del Ministerio Público con competencia en Derechos Humanos, asumió las diligencias correspondientes.