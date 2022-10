El periodista Bill Melugin, corresponsal de Fox News, mostró un nuevo video de migrantes cruzando ilegalmente la frontera entre México y Texas, esta vez con la ayuda de un dron térmico, propiedad de la cadena de noticias.

«Esto fue del lado estadounidense, después de que ya habían cruzado el río. No pudimos volar de noche hasta que obtuvimos este dron. Gran ayuda/adición para nosotros», dijo Melugin, en su cuenta de Twitter.

Bill Melugin ha hecho seguimiento a la crisis migratoria latinoamericana, que ahora incluye a millones de venezolanos.

Un dron térmico cuenta con equipo de cámara térmica para detectar personas, vehículos, incluso, calor, a muchos kilómetros de distancia, con una visión nocturna o infrarroja, conocida como sensor flir. Puede detectar calor humano desde lejos, de día o de noche.

En un reportaje exclusivo de Fox News, hecho por Griff Jenkins, Bill Melugin, Timothy H.J Nerozzi, publicado este sábado, 22 de octubre, aseguran que 856 migrantes han muerto en 2002, en el intento por cruzar la frontera entre ambas naciones: una cifra récord según datos de Aduanas y Protección Fronteriza obtenidos exclusivamente por Fox News.

También hacen mención a que ya se han registrado 25 muertes de migrantes en el año fiscal 2023 hasta el momento. Vale destacar que el año fiscal comenzó el 1° de octubre.

Chris Magnus, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, declaró a través de un comunicado de prensa que «Si bien los regímenes fallidos en Venezuela, Cuba y Nicaragua continuaron impulsando una nueva ola de migración en el hemisferio occidental, la cantidad de venezolanos que llegan a la frontera sur disminuyó drásticamente casi todos los días desde que lanzamos acciones conjuntas adicionales con México para reducir la migración irregular».

Magnus asegura que se trata de un proceso «más justo», así como también «ordenado y seguro», para las personas que huyen de la crisis económica y humanitaria en su país.

More video from our @FoxNews thermal drone showing hundreds of migrants crossing illegally into Eagle Pass, TX this morning. This was on the U.S. side, after they had already crossed the river.

We weren’t able to fly at night until we got this drone. Huge help/addition for us. pic.twitter.com/eX3MSqj1kx

— Bill Melugin (@BillFOXLA) October 21, 2022