El candidato presidencial Edmundo González se refirió en una entrevista con Infobae a la situación política y económica del país, ante lo que rechazó categóricamente la situación de represión y censura en el mismo.

“Los prisioneros políticos, civiles y militares, tendrán las puertas de sus calabozos abiertas desde el mismo día en que nosotros tomemos posesión del gobierno”, aseguró González.

Resaltó que “en nuestro gobierno no habrán persecuciones políticas, no habrán presos por razones ideológicas y no vamos a necesitar de sitios como El Helicoide para meter a presos en Venezuela”.

Del mismo modo, el exembajador se refirió al plan de sus primeros días de mandato en el caso de triunfar el próximo 28 de julio. “Aquí lo que va a haber es un vendaval de votos a favor de la candidatura de la Plataforma Unitaria”, expresó.

“La transición se dará en las mejores condiciones (…) Todas las medidas que pongamos en marcha tendrán como norte la reinstitucionalización de Venezuela, la recuperación económica, la recuperación del salario de los venezolanos, la recuperación de la salud, de la educación”, manifestó a Infobae.

Destacó que “hay dos programas que ya están bien aceitados, estudiados por equipos técnicos que vienen trabajando en esos temas desde hace mucho tiempo”. “Teníamos también el Plan País, que fue el producto del concurso de decenas de profesionales y todos esos planes están allí. Es cuestión de apenas lleguemos al gobierno, ponerlos en marcha”, aseguró.

Al ser consultado sobre las relaciones internacionales de Venezuela, apuntó que las conexiones con China, Irán, Rusia, Cuba y Nicaragua “serán objeto de un tratamiento y una revisión muy rigurosa”.

“No es posible que nosotros mantengamos una presencia con países donde no se respetan los derechos humanos, donde violan las normas esenciales de conducta y de comportamiento internacional. Con esos países mantendremos unas relaciones normales basadas en el respeto mutuo y la soberanía, pero serán objeto de revisión algunos temas sensibles como los que ha mencionado”, agregó.

En cuanto a la disputa con Guyana por el Esequibo, aseguró que mantendrán el diálogo para la recuperación del territorio. “Para nosotros, el tema de la controversia territorial con Guyana se enmarca en el Acuerdo de Ginebra. Todo lo que tenga que ver con la disputa territorial con Guyana se analizará, se revisará y se solucionará a la luz de la aplicación del Acuerdo de Ginebra de 1966”, concluyó.