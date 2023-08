El director y actor mexicano Eduardo Verástegui se pronunció tras la detención de Fabián Marta, quien desempeñó un papel como inversor en la película «Sound of Freedom». Marta fue aprehendido bajo la acusación de secuestro de menores.

En cuanto al motivo de la inclusión de Marta en los créditos y los desafíos a los que se ha enfrentado desde el lanzamiento del filme, el también productor mexicano brindó una explicación detallada.

Mediante sus plataformas en línea, Verástegui comunicó que se cumplieron todas las normativas federales y estatales, permitiendo la participación de 6.678 individuos, con una inversión promedio de 748 dólares, para respaldar el estreno de «Sonido de la Libertad».

Haciendo una analogía con la inversión en el mercado de valores, destacó que uno de los incentivos de invertir era la posibilidad de ser mencionado en los créditos.

Asimismo, el artista ofreció claridad acerca de la manera en que se empleó la contribución efectuada por Fabián Marta en la producción cinematográfica. Adicionalmente, ahondó en la posible razón detrás de la considerable difusión otorgada a la noticia de la detención de Marta.

«Con este fondo se pagó la primera parte de la primera semana del lanzamiento de la película. Estamos enfrentándonos a una industria que produce cada año más de 150 mil millones de dólares, ¡imagínense!, ¿se van a quedar ahí callados? Estamos tumbando el negocio con esta película que está creando conciencia, que ya se convirtió en un movimiento. No saben qué hacer para atacarla; la atacaron desde antes de que saliera, la atacaron en su lanzamiento, la atacaron la segunda semana, la tercera semana, y la siguen atacando. Lo que no saben es que la están fortaleciendo más», expresó.

«Noticias falsas» vinculadas al filme

Al conocer la noticia de la detención, Eduardo Verástegui manifestó su sorpresa inicial, manifestando: «Al principio, evidentemente, pensé en noticias falsas, ya que ni siquiera conozco a este individuo. Me pregunté de dónde habría surgido. Sin embargo, es inaceptable que los medios afirmen que el productor de la película esté involucrado en esto, no, no, no se vale».

En última instancia, Verástegui dejó en claro que no puede asumir la responsabilidad por las acciones de terceros.

Subrayó que, en lugar de causarle daño, la amplificación de la noticia sobre la detención del inversor de su película incluso resultó en su favor.

«¿Cómo yo voy a controlar lo que más de 6 mil personas hacen? A ver, si a Jesús, con 12, se coló uno, y le salió malo, a Jesús que es Dios, bueno, en más de 6 mil, pues seguramente no hay uno, seguramente hay más de uno que no estén portándose bien», añadió en su discurso.

Ante esta compleja situación, Angel Studios, la respetada productora y distribuidora de la película, decidió abordar directamente el problema. Coincidiendo con las declaraciones de Verástegui, la compañía expresó su agradecimiento a las fuerzas del orden que están combatiendo activamente el tráfico de menores y personas. Además, reiteraron su apoyo moral a las familias afectadas por este problema.

Fabián Marta

El individuo Fabián Marta fue objeto de un arresto formal el 21 de julio y posteriormente detenido el 23 de julio por la Policía Metropolitana de Saint Louis, en Estados Unidos. Su detención se llevó a cabo en relación con acusaciones de secuestro de menores, como lo reportó detalladamente el medio de New York, Newsweek.

Tras su comparecencia ante el tribunal el 24 de julio, fue puesto en libertad mediante una fianza personal de 15 mil dólares. No obstante, aún no se ha desvelado con precisión la índole del incidente que condujo a la presentación de los cargos penales en su contra.