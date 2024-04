Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones a Irán, dirigidas contra la Guardia Revolucionaria, contra el Ministerio de Defensa y contra su programa de drones por el ataque a Israel de la semana pasada, que se produjo en gran parte con vehículos no tripulados.

Las sanciones fueron anunciadas en un comunicado por el presidente Joe Biden, quien detalló que apuntan a líderes y entidades relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica, el Ministerio de Defensa de Irán y el programa de misiles y drones del Gobierno iraní «que permitió este descarado ataque».

«Hace menos de una semana, Irán lanzó uno de los mayores ataques con misiles y drones que el mundo haya visto jamás contra Israel», afirmó el mandatario demócrata.

En aquel momento, junto con sus «aliados y socios», Estados Unidos «defendió a Israel» y ayudó «a derrotar este ataque». «Hoy estamos responsabilizando a Irán: le imponemos nuevas sanciones y controles de exportación», aseguró el presidente.

El G7, aseguró Biden, está comprometido a «actuar colectivamente para aumentar la presión económica sobre Irán». «Nuestros aliados y socios han emitido o emitirán sanciones y medidas adicionales para restringir los programas militares desestabilizadores de Irán», añadió.

Y, el propio Estados Unidos, planea más sanciones. «He ordenado a mi equipo, incluido el Departamento del Tesoro, que continúe imponiendo sanciones que degraden aún más las industrias militares de Irán», adelantó.

El Departamento de Estado detalló a través de un comunicado firmado por el portavoz, Matthew Miller, que las sanciones apuntan al programa de vehículos aéreos no tripulados, a la industria siderúrgica y las empresas de automóviles de Irán.

Medidas radicales

«En respuesta al ataque sin precedentes de Irán contra Israel, Estados Unidos está tomando medidas radicales contra varios actores involucrados en el programa de vehículos aéreos no tripulados de Irán, proveedores y clientes de uno de los mayores productores de acero de Irán y compañías automotrices iraníes con conexiones con Estados Unidos», apunta el comunicado.

En total, el Departamento del Tesoro impone sanciones a 16 personas y dos entidades que permiten la producción y prueba de vehículos aéreos no tripulados de Irán, así como la proliferación a actores que trabajan en nombre de la Guardia Revolucionaria Isámica, su división de producción de vehículos aéreos no tripulados, Kimia Part Sivan Company, y otros fabricantes iraníes de vehículos aéreos no tripulados y motores de drones.

El Tesoro también sanciona a cinco empresas que suministran materiales componentes para la producción de acero a la Khuzestan Steel Company (KSC) de Irán, una entidad sancionada por Estados Unidos, o que compran productos de acero acabados de la KSC.

Además, el Tesoro sanciona al fabricante de automóviles iraní Bahman Group y a tres de sus filiales, que han seguido apoyando materialmente al IRGC y otras entidades sancionadas.

Finalmente, el Departamento de Comercio impone nuevos controles para restringir el acceso de Irán a tecnologías como la microelectrónica básica de grado comercial.

«Continuaremos trabajando con nuestros aliados y socios para emplear toda la gama de herramientas a nuestra disposición para abordar las corrientes de ingresos y desbaratar las redes que apoyan la proliferación imprudente de Irán de armas que desestabilizan el Oriente Medio y más allá», apuntó Miller.

Durante el Gobierno de Biden (desde enero de 2022), Estados Unidos ha sancionado a más de 600 personas y entidades relacionadas con Irán y sus aliados de Hamás, Hizbulá y los hutíes del Yemen, entre otros.