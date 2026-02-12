Las ventas de crudo venezolano ya superan los 1.000 millones de dólares, cifra que podría quintuplicarse en el corto plazo, según informó el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright.

En una entrevista concedida a NBC News desde Caracas, el funcionario calificó de «espectacular» la colaboración con el gobierno interino tras el acuerdo energético.

«Llevamos cinco semanas trabajando con Delcy Rodríguez y la cooperación ha sido increíble», afirmó Wright, tras reunirse con la presidenta encargada para impulsar un pacto histórico derivado de la captura de Nicolás Maduro.

El secretario proyecta que, tras los primeros 1.000 millones facturados, ingresen otros 5.000 millones de dólares en los próximos meses.

Control y reforma energética

Desde la captura de Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero, el presidente Donald Trump ha demandado «acceso total» a los recursos energéticos del país. En sintonía, Wright aseguró que Washington supervisará la comercialización del crudo venezolano de manera indefinida.

Esta visita a Miraflores ocurre apenas dos semanas después de que el Parlamento venezolano aprobara una reforma de ley que abre el sector a la inversión extranjera. Paralelamente, el Departamento del Tesoro de EEUU flexibilizó las restricciones para que operadoras norteamericanas retomen actividades en suelo suramericano.

El rol de Delcy Rodríguez

Sobre Rodríguez, Wright destacó su eficiencia. «Ha suministrado información veraz y ha liderado cambios profundos, como la modificación de la Ley de Hidrocarburos. La cooperación ha tenido un comienzo espectacular».

No obstante, el secretario fue enfático respecto a la jerarquía del acuerdo: aunque los venezolanos formalmente «están al mando», Estados Unidos ejerce una influencia determinante al controlar la principal fuente de ingresos del país.

«Si impulsan cambios positivos para los intereses estadounidenses y el bienestar local, el flujo de caja continuará. Si se desvían, tenemos una enorme capacidad de presión», sentenció.