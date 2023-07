El Día Mundial del Rock se celebra cada año el 13 de julio, una fecha en la que los amantes del género recuerdan las bandas míticas que han dejado huella en el imaginario colectivo, como Queen, Pink Floyd, Metallica o ACDC, por nombrar solo algunas.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Rock?

La elección de esta fecha fue para conmemorar el mega concierto benéfico Live Aid, llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Filadelfia, Sídney y Moscú, en el año 1985 y en el que participaron las bandas de rock más grandes y emblemáticas del momento: Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins, entre otros.

Recorrido por la historia para recordar grandes temas y bandas de rock

A mediados de los 80, las comunidades situadas en el cuerno de África vivían una situación de hambruna atroz, siendo Etiopía y Somalia los países más perjudicados. Casi un millón de personas perdieron la vida solo en Etiopía entre los años 1984 y 1985.

Ante esta situación, el actor y músico Bob Geldof quiso trabajar para crear un plan de ayuda a esta región del mundo, fundó la organización «Band Aid Trust» y empezó a darle forma a esta idea, que terminó llamándose Live Aid (traducido en español, Ayuda en Vivo). La causa consiguió la participación de artistas muy reconocidos.

El macroconcierto se desarrolló el 13 de julio de 1985 durante 16 horas en simultáneamente entre Londres y Filadelfia, siendo retransmitido en más de 72 países y convirtiéndose en uno de los eventos más seguidos de la historia.

Gracias a los artistas que tocaron y a los espectadores se consiguió recaudar 100 millones de dólares, que fueron destinados al fondo de ayuda a las víctimas de la hambruna de África.

El evento traspasó fronteras y gracias a que la mayoría de los grupos que tocaron fueron de rock, se estableció el 13 de julio como el Día Mundial del Rock.

Los conciertos benéficos más memorables

Al igual que el Live Aid en los años 80, en la historia se han producido conciertos benéficos por distintas causas en los que las mejores bandas se han unido para conseguir un objetivo común. Estas son algunas de las citas más memorables que han tenido lugar en el mundo por causas benéficas:

The Concert for Bangladesh (1 de agosto 1971)

Organizado por George Harrison, en el Madison Square Garden, este evento pretendía recaudar fondos para la ayuda humanitaria en Bangladesh. Se recaudaron 250.000 dólares en el concierto y hasta 12 millones de dólares posteriormente con las ventas de la cinta del concierto.

We are the Word (1985)

Escrita por Michael Jackson, este título dio nombre al concierto benéfico para terminar con la pobreza en África y EEUU.

The concert for the New York City (20 de octubre de 2001)

Después de los ataques terroristas del 11M varios artistas dieron un gran concierto en el Madison Square Garden. Fue organizado por Paul McCartney y participaron más de 60 artistas.

Live 8 (2 de julio de 2005)

Este concierto se organizó para presionar a los líderes del G8 para que se comprometieran a combatir la pobreza en regiones como África. Participaron bandas como U2, Paul McCartney, Deep Purple, Coldplay, o Madonna. Y tuvo lugar en varias ciudades del mundo: Londres, Filadelfia, París, Berlín, Roma y otras.

Live Earth (7 de julio de 2007)

Organizado por el documentalista Al Gore tuvo lugar este concierto en distintas partes del mundo para crear conciencia sobre el cambio climático. Algunas de las bandas participantes fueron Génesis, Bon Jovi, Linkin Park, The Smashing Pumpkins.

12-12-12: The Concert for Sandy Relief (2012)

Celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York para recaudar fondos para las víctimas del huracán Sandy. Incluyó actuaciones de Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Paul McCartney, Eric Clapton y muchos más.

One Love Manchester (2017)

Un concierto benéfico organizado por Ariana Grande en respuesta al atentado ocurrido en su concierto en Manchester. Contó con la participación de artistas como Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Miley Cyrus, Liam Gallagher y más.

Fire Fight Australia (2020)

Celebrado en el estadio ANZ de Sídney para recaudar fondos en apoyo a las víctimas de los incendios forestales en Australia. Con actuaciones de Queen + Adam Lambert, Alice Cooper, k.d. lang, John Farnham y otros artistas australianos.

Global Citizen Festival (varios años)

Un evento anual que tiene lugar en diferentes lugares del mundo con el objetivo de erradicar la pobreza extrema. Ha contado con la participación de artistas como Foo Fighters, Rihanna, Coldplay, Beyoncé, Ed Sheeran y muchos más.

Band Aid 30 (2014)

Un proyecto musical benéfico que reunió a diversos artistas para grabar una nueva versión de la canción «Do They Know It’s Christmas?» con el fin de recaudar fondos para combatir el ébola en África. Participaron artistas como Bono, Chris Martin, Ed Sheeran, One Direction y otros.

Las mejores bandas de rock de la historia

Está claro que sobre gustos no hay nada escrito, pero si es cierto que existe coincidencia en nombrar a los mejores grupos de rock de todos los tiempos.

Podemos nombrar a unas cuantas bandas que a buen seguro te van a gustar. Somos conscientes de que no están todas y que el orden no es importante.

Queen

Banda británica conformada originalmente por Freddy Mercury como vocalista, Brian May como guitarrista, Roger Taylor como baterista y John Deacon como bajista. A pesar del fallecimiento de su líder, la banda sigue activa.

Rolling Stones

Banda británica fundada en 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Charlie Watts, Ian Stewart y Keith Richards.

Metallica

Los grandes del género trash metal, surgida en EEUU en los años 80 por Lars Ulrich y James Hetfiel (luego se unirían Dave Mustaine y Ron McGovney).

Pink Floyd

La banda londinense formada en 1965 está considerada como los precursores del rock progresivo y psicodélico, influyendo a artistas como David Bowie o The Edge.

ACDC

La banda australiana ha vendido más de 200 millones de copias en todo el mundo.

Led Zeppelin

Fundada en 1986 en Gran Bretaña, contando con la magistral voz de Robert Plant y la impecable guitarra de Jimmy Page. Una de las mejores bandas de los 70 con más de 250 milones de álbumes vendidos a la fecha.

The Beatles

Más de mil millones de discos vendidos en todo el mundo hablan por si solos, pero por si fuera poco diremos que la banda de Liverpool formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star cambió la industria musical y sentó las bases de la música pop.

Muchas más bandas vienen a completar la lista de las mejores de la historia, entre ellas, U2, Dire Straits, Guns & Roses, Rem, Aerosmith, The Who, Radiohead y muchas grandes.

OTRAS EFEMERIDES

Es delatada la Conspiración de Gual y España ante el capitán general de Venezuela, Pedro Carbonell (1797). Carbonell ordena una persecución contra los conspiradores, José María España muere el 8 de mayo de 1799 y Manuel Gual el 25 de octubre de 1800. La Conspiración de Gual y España fue el primer movimiento independentista que buscaba liberar a Venezuela del colonialismo del Imperio español, además de la creación de una República con la unión de las provincias de Caracas, Cumaná, Guayana y Maracaibo, libertad de comercio, de propiedad y seguridad e igualdad entre las clases sociales.

Se crea la Biblioteca Nacional de Venezuela BNV (1833).

El gobierno de Venezuela le expide al general en jefe, José Antonio Páez , el diploma que lo acredita como Ilustre Prócer de la Independencia Suramericana (1867).

Se inaugura el famoso cartel Hollywoodland que después de una remodelación quedo solo Hollywood (1923).

Se juega en Uruguay el primer partido de un Mundial de Fútbol , con el resultado, Francia 4 México 1 (1930).

El futbolista francés Lucien Laurent anota el primer gol de la historia de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA (1930). Fue en el Mundial Uruguay 1930, en el minuto 19 contra la selección mexicana.

Se estrena la película Ghost La Sombra del Amor (1990).

Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.

Día Mundial del Rock.

Día Internacional del Director de Orquesta.

NACIMIENTOS

Nace Lorenzo Alejandro Mendoza Fleury (1897) | Abogado, empresario, industrial, filántropo y diplomático venezolano, biznieto del primer presidente de Venezuela, Cristóbal Mendoza , y socio principal de la empresa familiar Mendoza y Compañía, inaugura el 14 de marzo de 1941 la Cervecería Polar C.A., de capital venezolano, en una pequeña planta en Antímano, al oeste de Caracas, con una capacidad instalada de 30 mil litros mensuales y unos 50 empleados. Empresas Polar es una de las más importantes y mayores corporaciones industriales de Venezuela, cuyas actividades productivas abarcan los sectores de alimentos, bebidas, refrescos y productos de consumo masivo. Historia de la Primera Cerveza Fabricada en Venezuela

Nace Aly Khan (1931) | Abogado, publicista y locutor deportivo venezolano.

Nace Ernő Rubik (1944) | Arquitecto, diseñador y escultor húngaro, creador del cubo de Rubik.



FALLECIMIENTOS

Muere José María Vargas (1854) | Médico, científico y catedrático venezolano.

Muere Richard T. James (1974) | Ingeniero naval e inventor estadounidense, conocido por inventar el juguete de resorte helicoidal Slinky con su esposa Betty James en 1943.

Muere Liu Xiaobo (2017) | Activista en pro de los derechos humanos, intelectual y escritor chino.

