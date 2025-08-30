El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se conmemora el 30 de agosto de cada año para visibilizar esta grave violación a los derechos humanos y reafirmar el compromiso de los Estados en la investigación y sanción de los responsables.

Su historia se remonta a la lucha de la sociedad civil, especialmente en América Latina.

Origen de la fecha

En 1982, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) propuso el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido-Desaparecido.

La elección de esta fecha se debió a la importancia de visibilizar la problemática de las desapariciones forzadas, que utilizaron como una estrategia sistemática de terror por parte de dictaduras militares en América Latina durante las décadas de 1960 y 1970.

Reconocimiento internacional

Asamblea General de las Naciones Unidas

En 2010, la Asamblea General de la ONU, mediante la resolución A/RES/65/209, declaró oficialmente el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, observando que esta fecha ya era conmemorada en varios países del mundo.

El primer Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se celebró en 2011.

Objetivos de la conmemoración

Visibilizar la desaparición forzada

Se busca crear conciencia sobre la gravedad de este crimen, considerado por la ONU y la OEA como un delito de lesa humanidad.

Honrar la memoria

Mantener viva la memoria de las víctimas y recordar que las desapariciones forzadas no son un problema del pasado.

Exigir justicia

Reclamar a los Estados que investiguen los casos, sancionen a los responsables y ofrezcan reparación a las víctimas y sus familias.

Luchar por la verdad

Defender el derecho de las familias y la sociedad a conocer la verdad sobre el destino de las personas desaparecidas.

Garantía de no repetición

Promover políticas de derechos humanos para asegurar que este tipo de crímenes no vuelvan a ocurrir.

