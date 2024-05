El 19 de mayo rendimos un merecido homenaje a aquellos especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria que brindan asistencia médica integral a las personas. Celebramos el Día Mundial del Médico de Familia.

En el año 2010 la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA) propuso la creación de este día, para destacar la importancia y contribución de los médicos de familia en los sistemas de salud a nivel mundial.

¿Qué es un médico de familia?

El médico de familia es un especialista que ofrece atención médica personal, primaria e integral a las personas y familias que forman parte de una comunidad. La medicina familiar es una especialidad médica, con una formación científica que tiene una duración de 3 años.

Entre sus principales funciones se destacan las siguientes:

Dar atención médica integral al paciente, de acuerdo a su perfil de edad, sexo, patología o grupo de riesgo, que incluye el abordaje de aspectos biológicos, psicológicos, laborales, familiares y sociales del individuo.

Transmitir información relacionada con la promoción de salud, diagnóstico precoz y prevención de enfermedades, tratamientos, rehabilitación y cuidados paliativos.

Asistencia y atención a pacientes en Centros de Salud, en domicilios y en el ámbito comunitario.

Orientación a las personas acerca de la oportunidad, uso y acceso a los niveles de atención dentro del sistema de salud, según sus necesidades de atención.

WONCA: organización internacional

La Organización Mundial de Médicos de Familia, denominada en inglés World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA), es una organización a nivel internacional afiliada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reúne a universidades, academias y asociaciones interesadas en la práctica de la medicina general o de familia.

Fue fundada en el año 1972 y actualmente cuenta con 120 organizaciones de 99 países, representando a más de 500.000 médicos de familia en todo el mundo. Su principal misión es mejorar la calidad de vida de la población, mediante la aplicación de estándares de atención en medicina general y de familia.

Asimismo, fomenta y apoya el desarrollo de organizaciones académicas de médicos generales y de familia, así como la investigación educativa en materia de salud y atención médica.

OTRAS EFEMÉRIDES

1974: Crea el primer modelo del Cubo de Rubik o Cubo Mágico.

1984: Última emisión de La Isla de la Fantasía.

1995: Se estrena la película Corazón Valiente.

2001: Se inauguran las primeras tiendas de Apple.

2007: Se estrena la película Sin Lugar para los Débiles.

2019: HBO transmite el último episodio de Game of Thrones.

2020: DirecTV suspende su servicio de televisión satelital en Venezuela.

Día Mundial contra la Enfermedad Inflamatoria Intestinal.

Día Mundial de la Donación de Leche Humana.

NACIMIENTOS

1925: Nace Malcolm X | Orador, ministro religioso y activista estadounidense.

FALLECIMIENTOS

1895: Muere José Martí | Escritor y político cubano.

1935: Muere Thomas Edward Lawrence | Militar, arqueólogo y escritor británico.

1965: Muere Emilio Arévalo Cedeño | Jefe guerrillero venezolano.