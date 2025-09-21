El Día Mundial contra el Alzheimer se celebra anualmente el 21 de septiembre.Esta fecha fue establecida en 1994 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alzheimer’s Disease International (ADI) con el objetivo de concienciar a la población sobre la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Además, desde 2012, el mes de septiembre se considera el Mes Mundial del Alzheimer, lo que permite una mayor difusión y sensibilización sobre esta enfermedad, sus síntomas, la importancia del diagnóstico temprano y el apoyo a las personas que la padecen y a sus cuidadores.

OTRAS EFEMÉRIDES

1583: Inauguran el Teatro Español en la calle del Príncipe en Madrid, España.

1813: Combate de Santa Catalina.

1964: El general y estadista francés Charles de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial y presidente de Francia, visita a Venezuela.

1981: Belice se independiza del Reino Unido.

1989: La Organización Panamericana de la Salud le otorga al científico venezolano Jacinto Convit el Premio Abraham Horwitz en honor a sus valiosas contribuciones en el campo de la medicina.

Día Internacional de la Paz.

NACIMIENTOS

1773: Nace la Negra Matea | Esclava venezolana.

1934: Nace Leonard Cohen | Poeta, novelista y cantautor canadiense.

1940: Nace Porfirio Torres | Locutor venezolano.

1947: Nace Stephen King | Escritor estadounidense.

FALLECIMIENTOS

1558: Muere Carlos I de España y V de Alemania | Monarca español.

1976: Muere Benjamin Graham | Economista, profesor e inversor estadounidense.