Ehire Adrianza decidió retirarse después de 12 temporadas en las Grandes Ligas. El veterano utility hizo el anuncio oficial en su página de Instagram, el pasado 24 de diciembre, agradeciendo a las personas que contribuyeron a su éxito.

“Este viaje ha sido increíblemente desafiante, lleno de altibajos, pero cada paso en el camino ha sido una bendición que aprecio inmensamente”, escribió Adrianza, de acuerdo con varios reportes. “Desde mi infancia, soñé con la posibilidad de ganar una Serie Mundial, una meta que alguna vez parecía tan lejana y casi inalcanzable. Sin embargo, gracias a mi esfuerzo, dedicación y el apoyo inquebrantable de cada uno de ustedes, ese sueño se ha convertido en realidad. Todavía me cuesta creer que he tenido el honor de jugar más de una década en las Grandes Ligas. Nunca imaginé que lograría tanto, y es asombroso reflexionar sobre esta experiencia”.

Adrianza, de 35 años de edad, se quedó cerca de cumplir los 10 años de servició en las Mayores. Pero consiguió actuar en 624 partidos en el máximo nivel con Gigantes de San Francisco, Mellizos de Minnesota, Nacionales de Washington, Bravos de Atalanta y Angelinos de Los Ángeles, entre 2013 y 2024. Durante ese tiempo formó parte del roster de San Francisco (en 2014) y Atlanta (2021), equipos ganadores de la Serie Mundial. Con los Bravos sumó 10 turnos como bateador emergente durante la postemporada. En total, exhibió una línea ofensiva vitalicia de .237/.307/.352 en 1.578 veces al bate, en ronda regular, aunque su mayor aporte fue su versatilidad y eficiencia defensiva.

Adrianza comenzó su carrera en Ligas Menores en 2006, en la filial de San Francisco en la Dominican Summer League. Se estrenó en las Grandes Ligas vistiendo el uniforme de los Gigantes contra los D-backs de Arizona.

Una carrera universitaria

El oriundo del estado Miranda inició desde hace un tiempo una formación universitaria en Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Miami Dade, donde cursa estudios online en la especialidad de Gerencia Deportiva. “Tomé la decisión por lo que he aprendido durante los últimos tres años, hablando mucho con Alex Anthopoulos (general manager de Bravos de Atlanta) y con Ozney Guillén, quien ahora mismo es mi agente y siempre ha sido como familia para mí. También lo hice porque de algún modo quiero mantenerme en el beisbol y devolverle un poco de lo que me ha dado, pero no veo a un Ehire Adrianza metido en un terreno como coach, aunque tampoco puedo decir que nunca lo haré”, le dijo el pelotero a la LVBP.com, en enero de 2023.