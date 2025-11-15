El Ejército israelí bombardeó diferentes puntos del norte y del sur de la Franja de Gaza a primera hora de este sábado, pese a que el alto el fuego sigue en vigor, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.

La artillería israelí golpeó las afueras del barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, según detalla Wafa, que cita a fuentes locales.

Asimismo, un dron israelí disparó contra la zona este del campo de refugiados de Yabalia, también en el norte del enclave.

Ninguno de estos bombardeos ha causado víctimas, de acuerdo con Wafa.

En el sur, buques de la armada israelí abrieron fuego hacia la costa de Rafah.

El Ejército israelí no se ha pronunciado sobre estos ataques, aunque suele justificarlos asegurando haber detectado “presencia de terroristas” en la “línea amarilla,” el punto al que se han replegado dentro de Gaza en esta primera fase del acuerdo.

Desde la llegada de la tregua —que entró en vigor el 10 de octubre—, el Ejército israelí ha matado a 261 palestinos y ha causado heridas a otros 632, según el recuento del Ministerio de Sanidad.

La actual ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que comenzó el 7 de octubre de 2023 tras los ataques de Hamás, ha dejado al menos 69.187 palestinos fallecidos —la mayoría niños y mujeres— y ha herido a otros 170.703.

Miles de víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros sin posibilidad de ser rescatadas por los equipos de la Defensa Civil palestina, debido a la falta de maquinaria pesada.