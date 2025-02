Shakira bordillo

Shakira ha causado un gran revuelo en Barranquilla, su ciudad natal, tras sus dos exitosos conciertos en la ciudad, informa la revista HOLA.

Luego de las presentaciones, la cantante y sus hijos, Milan y Sasha, se unieron a la celebración del famoso carnaval local, mezclándose con la multitud gracias a sus máscaras, atuendos coloridos y rostros pintados.

El bordillo de Shakira

En sus redes sociales, Shakira compartió una fotografía donde aparece sentada en un bordillo, tomando un descanso en plena calle.

El lugar rápidamente se convirtió en un sitio de peregrinaje para sus seguidores, quienes han acudido para tomarse fotos en el mismo lugar.

Tal ha sido el impacto de la imagen que el sitio ya cuenta con su propia ubicación en Google Maps, conocido como ‘El bordillo de Shakira’.

Reacciones en redes sociales

La cantante se mostró asombrada por la reacción de sus fans y escribió en su cuenta de X: «¡Ay Dios! No saben cómo me gustó ese bordillo!!».

Incluso, Rebeca Maiellano, conocida como ‘Shakibecca’ por ser la doble de Shakira, visitó la ubicación y compartió una divertida fotografía.

La dueña de la casa habla

Nohemí Herrera, la dueña de la casa frente al bordillo, confesó a NTN24 que esa noche estaba viendo una película y no se percató de la presencia de Shakira hasta el día siguiente cuando vio la foto en Instagram.

«La verdad para mí fue una emoción, un show, mejor dicho, me ericé, como dice Amparo Grisales. Shakira me ha dejado una buena energía. Jamás pensé que esto me iba a ocurrir, me ha hecho famosa», declaró emocionada.

El rumor de la subasta

Por otro lado, el furor no se limitó al famoso bordillo, ya que comenzaron a circular rumores sobre la subasta de una hoja de almendra que Shakira supuestamente pisó mientras estaba sentada.

La dueña de la casa afirmó que la hoja se estaba subastando por un millón de pesos colombianos (alrededor de 241 dólares), causando división de opiniones en redes sociales.

Finalmente, los propietarios de la casa aclararon en el programa matutino Día a Día que la subasta fue solo una broma.