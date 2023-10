El cacao ha inspirado a Luis González, quien manifestó en una entrevista realizada, que le gusta elaborar los derivados desde chocolate artesanal o rústico, bolitas de cacao, chocolate dulce y amargo, chupetas, cacao en polvo, entre otros, quien señaló que lleva cinco años trabajando el producto, para venderlo a los pobladores de Upata, en algunos puntos de la ciudad y la calle Polanco.

González, mejor conocido como “la leyenda del cacao upatense”, informó que tiene una pequeña finca en el sector Santo Domingo II, y cuenta con 50 matas de cacao y 40 de café, las cuales le están dando muchos productos, “he tenido conocimientos en cuanto a la siembra y otras formas de contar siempre con el cacao, una de ellas es permanecer la raíz húmeda, para que cargue todo el año”.

Sus inicios

Este artesano se inicio con su hermano Obdulio Gonzáles, también elaborador de cacao, en su fundación llamada Cacao Literario, elaborando bolitas y luego se fue emprendiendo con el chocolate caliente, barras de chocolate amargo, semi amargo, dulce, en polvo, manteca de cacao, “fabrique cuatro maquinas, una para moler el cacao, para sacar la manteca, escardillarlo y por último para espolvorearlo”.

Son cinco años que lleva elaborando todo tipo de cacao iniciándose desde Joas’s Cacao, como; cacao en polvo, chocolate amargo, de taza, comestible blanco y negro, cocoa y manteca de cacao, González ha expuesto sus productos a través de una invitación por parte de Filven en el municipio Caroní, “mantengo mi hogar con las ventas del cacao, también he dado cursos y talleres a los niños de la escuela Julia de Bolívar, ubicada en el sector Santo Domingo”.

Cultura sin avance

Entre lo conversado con el artesano, expresó que en el municipio Piar, no dejan que la cultura o artesanos avancen, “me he colocado en varios sitios de la localidad para exponer mis productos a los piarenses y visitantes, pero, la municipalidad no me deja hacerlo, sólo la directora de cultura municipal, me permitió estar en las adyacencias de la Plaza Bolívar del Municipio Piar…»