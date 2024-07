Los habitantes y comerciantes del municipio El Callao, ubicado al Sur del estado Bolívar, denuncian que los apagones son constantes en la localidad, y al investigar sobre el por qué de los bajones eléctricos, presuntamente se debe a una sobre carga de corriente en las plantas auríferas de la zona.

Según informaciones por parte de los habitantes, cada día se hace peor lidiar con este tipo de situación,donde la empresa no anuncia cuando serán los cortes eléctricos o las causas de las fallas.

Las familias han tenido que ingeniárselas para poder sobre llevar esta carga, quienes han tenido gastos con la compra de velas para alumbrar sus hogares.

Se pudo conocer por algunos vecinos, que El Callao está dividido por circuitos, en este caso, el 3 y 5, presentan fallas hasta seis veces al día, donde la energía se ausenta por dos o tres horas con fluidez muy baja y deficiente.

“El servicio de electricidad está caótico, hemos tenido pérdidas en nuestros aparatos como: aire acondicionado, frízer, nevera, entre otros», indicó un habitante quien omitió su identidad.

Una sobre carga

Extraoficialmente se pudo conocer que los habitantes se dirigieron hasta las oficinas de Corpoelec a denunciar que están siendo afectados y los funcionarios informaron que las fallas en la energía eléctrica se deben al alto consumo por la cantidad de empresa que fueron instaladas en el municipio, sin haber tomado las previsiones, como la ampliación de la subestación.

También, los vecinos comentaron que no hay inversión para el sector eléctrico, pues los postes están deteriorados, no existe alumbrado público en algunas zonas y colocan lámparas en algunos sectores y en otras no.

Por su parte, los comerciantes de la cadena de alimentos fríos, son afectados porque muchos productos requieren ser refrigerados y por las horas sin el servicio de electricidad, se dañan.

A esto se suma, el gasto que deben hacer con la adquisición de combustible para mantener operativas las plantas eléctricas por si ocurre un apagón.

Los calloenses coinciden al exigir que Corpoelec asuma su responsabilidad con el servicio eléctrico y de respuesta a las familias y comerciantes afectados por estos apagones incontrolables.