En una entrevista realizada a Alfredo Fuentes, dirigente social en el municipio Piar, se trató el tema del dólar y la moneda nacional (bolívar), donde esta última ha venido perdiendo su valor, lo cual ha generado que muchas familias sean afectadas, pues no cuentan con un sueldo sustentable, para poder salir adelante ante la crisis que se ha venido presentando en el país.

Fuentes explicó, que los piarenses se las ingenian para rendir el dinero, esto, ante la crecida desproporcionada de la inflación que azota de forma voraz, el bolsillo de los trabajadores, “en Venezuela existen dos tipos de monedas, el bolívar el cual mantiene su valor y el dólar, moneda extranjera que ha ido ganando espacio, desplazando la moneda oficial y sin valor alguno”.

Sin valor

Petra Vivas, luchadora social comentó que el gobierno nacional no ha querido reconocer que la moneda (Bolívar) no tiene valor alguno, pues, el dólar es lo que más se usa en diversas transacciones, en comercios de Upata las mercancías están dolarizadas y la moneda nacional como tal, no existe. Pedro López, también opinó que el salario mínimo no llega a 5 dólares, lo cual se hace difícil acceder a una buena calidad de vida, “por esto es necesario que se dolarice la moneda y de esta manera tener acceso a una mejor calidad económica”.

La valorización del dólar ha “ahogado”, la moneda nacional, ha perdido fuerza y su valor adquisitivo se ha pulverizado, la economía en el municipio se mueve es mediante dólares y quienes no manejen dicha denominación sencillamente no tienen acceso algunos productos ya sea comestible, medicinas, calzados y de uso personal, asevera.