El Gran Combo de Puerto Rico reconoció a Rafael Ithier, uno de sus fundadores y director musical y quien falleció en la noche del sábado a sus 99 años, como el «arquitecto de un sonido que marcó generaciones».

«Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de nuestro fundador, maestro y patriarca musical, Don Rafael Ithier Natal», expresó la agrupación en un comunicado de prensa expuesto en su cuenta oficial de Facebook.

«Hoy despedimos no solo a un gran músico, sino al arquitecto de un sonido que marcó generaciones, un líder cuya disciplina, visión y amor por la salsa forjaron la historia de El Gran Combo de Puerto Rico y de la música latina en el mundo», resaltaron sus integrantes en la nota.

La orquesta, a su vez, agradeció «las incontables muestras de solidaridad, cariño y respeto que hemos recibido» desde que se supo del fallecimiento de Ithier en la noche del sábado por complicaciones de salud.

«Cada mensaje, cada recuerdo y cada expresión de apoyo es un abrazo para todos nosotros en este momento de profundo dolor», afirmó la banda.

A su vez, destacaron que «el legado» de Ithier «permanecerá intacto, vivo y eterno en cada tarima, en cada nota y en cada corazón que alguna vez bailó, cantó o se emocionó con su música».

«Su historia continúa», aseguró la orquesta.