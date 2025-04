Por si toda la polémica que vivió esta semana, luego de ser captado comportándose de manera errática en Coachella, no hubiera sido suficiente, Justin Bieber enfrenta ahora la muerte de su abuelo materno, a quien el cantante dio un último adiós con un mensaje que dio a conocer a través de sus redes sociales y que resulta preocupante debido a una de las frases que incluye.

Bruce Dale, abuelo materno de Justin Bieber, murió y el cantante compartió la noticia con sus seguidores de Instagram al publicar una antigua foto tomada en los primeros años de su carrera musical en la que aparece junto a su abuelo, a quien dedicó un emotivo mensaje para recordar los momentos de complicidad que compartían juntos.

«Papa, siempre me quedé con todo tu dinero, jajaja. Recuerdo que me dijiste específicamente que la abuela te daba una asignación de 20 dólares por semana. Siempre te convencía de gastar dinero en botanas y dulces en el partido de hockey los viernes por la noche”, escribió el cantante para recordar a su abuelo. «De mala gana siempre me lo diste», añadió.