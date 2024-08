Los comerciantes y habitantes que hacen vida en el municipio Padre Pedro Chien, informaron que a pesar de la situación deprimente que existe en esa población, siguen trabajando y apostando por su crecimiento, esperando que en cualquier momento pueda darse un cambio radical, que les permita trabajar y vivir dignamente.

Esta población netamente productora y agropecuaria, muy famoso por ser productora de los derivados de queso (mozzarella, telita y cincho), donde personas de otros municipios se trasladan hasta la población a comprar los productos al mayor, sigue trabajando a pesar de las crisis económica que vive el país.

Mahirran Lindo, presidente de la Cámara de Comercio en el municipio expresó, “a pesar de las adversidades, trato de buscar la forma que todo fluya, no me detengo esperando a que lleguen, si tengo que salir a buscar los productos para ser comercializados, lo hago, así sea pagando encomiendas al momento de solicitarlo”.

Lindo comentó que, gracias a los productores de El Palmar, el comercio tiene movilidad en cuanto a economía se refiere, esto gracias a los ganaderos con la producción de leche, carne y queso, asimismo, los mineros, “también el municipio se mantiene en pie con emprendedores dispuestos a seguir trabajando por su pueblo, Estado y país”.

Problemas que aquejan

Sin embargo, a pesar que en la localidad hay sustentabilidad, existen otros problemas que no se pueden esconder.

Vicmelis Hernández, comerciante expresó, “estamos prácticamente paralizados por el problema de combustible, tenemos que salir a otros municipios para poder surtir porque aquí llega la cisterna con combustible entre tres a cuatro meses, por otro lado, no me traen mercancía porque cerraron la ruta, por lo que debo pagar encomiendas para que me lleven los artículos y frutas”.

Otra de las situaciones que viene perjudicando a los pobladores y comerciantes es la necesidad de una entidad bancaria, se ha hablado para que instalen una y aún no se pronuncian los órganos adscritos a este tema.

Afirma que no hay una atención directa de un Banco para que den efectivo, muchos educadores, comerciantes, productores y habitantes, no tienen donde sacar dinero, por tanto, deben trasladarse hasta Upata para poder hacerlo.