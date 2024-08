Tras el éxito internacional de «Yo soy Betty, la fea», una de las producciones colombianas más icónicas de la televisión latinoamericana, el Canal RCN y Amazon Prime Video decidieron reavivar la magia de esta historia con una nueva versión, 20 años después.

Seguidores de Beatriz Pinzón Solano y del universo Ecomoda pueden ahora descubrir cómo han cambiado las vidas de sus personajes favoritos con el paso del tiempo, aun así, no todo ha sido color de rosa para algunas de las estrellas de la exitosa telenovela.

Una de las figuras más comentadas ha sido Natalia Ramírez, quien interpretó a ‘Marcela Valencia’, un personaje cuya influencia fue clave en la trama de Betty, la fea. Sin embargo, detrás del éxito, la actriz ha enfrentado desafíos inesperados derivados de su rol en la serie.

En una conversación íntima con la psicóloga y conferencista Flavia Dos Santos, Ramírez compartió un doloroso aspecto de su experiencia. Durante años, ha sentido el rechazo de algunos seguidores de la serie, quienes, aparentemente, no han logrado separar su actuación del carácter de su personaje.

«Me dolió mucho y es que nunca me pedían fotos, de hecho, hasta ahora, no me piden fotos», confesó la actriz. A pesar de estar presente en eventos junto a otras figuras del elenco, como en la gira de ‘Juntas otra vez’, en la que comparte escenario con el recordado «cuartel de las feas», Ramírez ha notado que el entusiasmo de los fans se dirige hacia sus compañeros, mientras que a ella la dejan de lado. «A todos los actores les piden fotos y a mí no», comentó.

¿Por qué la rechazaron los fans?

Ramírez atribuye esta situación al impacto emocional que su personaje, Marcela Valencia, dejó en los espectadores. «Yo creo que es por el odio, por el odio a mi personaje», expresó, haciendo alusión a que su papel fue visto por muchos como una antagonista que complicaba la vida de Betty. Este fenómeno es un claro ejemplo de cómo, en algunas ocasiones, el éxito de una interpretación puede generar emociones fuertes que traspasan la ficción, afectando la percepción pública de los actores.

El apoyo a Natalia Ramírez

A pesar de este rechazo, muchos fans han salido en defensa de Ramírez. A través de redes sociales, especialmente en TikTok, cientos de personas han expresado su admiración por su trabajo en Betty, la fea y han lamentado que se confunda al personaje con la persona real. «Pero si Natalia Ramírez es un amor, la gente se pasa, es que ¿se les olvida que es un personaje?», comentó un usuario.

Otros seguidores han destacado la importancia de su papel, asegurando que Marcela Valencia nunca fue una villana, sino un personaje con motivaciones claras y justas. «Marcela es uno de los pocos personajes coherentes. Ella nunca ha sido una villana, ella siempre ha tenido la razón», escribió otro fan, subrayando la profundidad de su interpretación. Algunos incluso han señalado que la capacidad de generar emociones fuertes en los espectadores es prueba del talento de Ramírez: «Así de bien hizo su papel que generó rabia y odio, pero sabemos que es una mujer tierna».

El éxito de la nueva serie de ‘Yo soy Betty, la fea’ no solo ha revivido el amor por los personajes de Ecomoda, sino que también ha permitido a los actores reflexionar sobre las experiencias que moldearon sus carreras. Y aunque algunos, como Natalia Ramírez, hayan enfrentado desafíos personales, su legado en la historia de la televisión sigue siendo innegable.