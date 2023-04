Una familia de la zona rural de Pinar del Río, en Cuba, alojó a Daniel Hernández un rapero de origen estadounidense, conocido como Tekashi 6ix9ine. El intérprete llegó a la isla para grabar la producción musical «Bori», junto con el cantante cubano Lenier.

A dos días del lanzamiento oficial de la composición, acumuló en su canal de YouTube 7.6 millones de visualizaciones.

El neoyorquino se albergó con una familia cubana dependiente del distrito campestre, próximo al valle de Viñales y compartió momentos especiales con los pobladores en este videoclip.

«Estoy en Cuba, grabando mi video musical. He salido del coche, le he preguntado a una persona aleatoria, si me dejaba estar en su casa durante dos días para ver como viven, que comen y trabajar en su terreno», comentó Hernández en un video publicado desde su cuenta de Instagram.

Repartió el dinero

«No quería quedarme en un hotel o en una casa alquilada. Quería vivir con ellos, experimentar lo que era despertar todos los días ahí (Donde me dijeron que son personas que solo ganan hasta 14 $ al mes)», escribió Tekashi 6ix9ine.

Repartiendo billetes de 100 dólares a los pobladores, 6ix9ine portaba 50 mil dólares en efectivo, destinados para compartirlos con los habitantes y de esta manera agradeció la estadía que le bridaron.

Cubriéndose con la bandera cubana, el rapero se encontraba sonriente viviendo un momento de entusiasmo desde el video divulgado en redes sociales, rodeado por la comunidad de Pinar del Río.