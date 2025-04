El Real Madrid anunció oficialmente la cancelación de los conciertos de Aitana programados para los días 27 y 28 de junio de 2025 en el estadio Santiago Bernabéu, debido a razones operativas vinculadas al uso del recinto y las restricciones por ruido.

En un comunicado publicado en su página web, el club agradeció a la artista y a su equipo por su «profesionalidad» y la «ilusión» con la que asumieron el proyecto. «Confiamos en que, en un futuro próximo, puedan surgir nuevas oportunidades de colaboración», concluyó el mensaje firmado por el Real Madrid y la administración del estadio.

Minutos después del anuncio, Aitana confirmó la noticia en sus redes sociales. En un emotivo video publicado en Instagram, expresó que había luchado hasta el último momento por mantener las fechas originales, y que reubicar los conciertos no fue una decisión fácil.

«Es algo que he intentado hasta el final, me he desvivido cada día. Va a ser complicado volver a llenar dos estadios, de hecho solo quería hacer uno porque ya es difícil después de tantos cambios y todo lo que ha pasado», explicó visiblemente emocionada.

La solución, sin embargo, ya está confirmada. Los conciertos se celebrarán ahora los días 30 y 31 de julio de 2025 en el Riyadh Air Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid, permitiendo que los miles de fans puedan disfrutar del espectáculo sin mayores inconvenientes.

No es primera vez

Esta es la tercera vez que Aitana se ve obligada a cambiar de fecha o lugar sus presentaciones en Madrid, en parte por los problemas de insonorización del nuevo Bernabéu y las quejas constantes de los vecinos por los niveles de ruido tras los conciertos recientes en el estadio.

Aitana, una de las artistas pop más influyentes del panorama hispano actual, tenía previsto cerrar su gira «Alpha Tour» en Madrid con dos espectáculos multitudinarios. A pesar de los cambios, las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas, y se abrirá próximamente un proceso de devolución para quienes no puedan asistir.