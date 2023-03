El alcalde de El Hatillo y dirigente de Fuerza Vecinal, Elías Sayegh, sostuvo un encuentro con los guayaneses durante este fin de semana del 17 y 18 de marzo, en el marco de su gira por el país: Si tú fueras presidente, ¿Qué harías por Venezuela?

En su recorrido por varios estados del país, ahora también por el estado Bolívar, Sayegh ha recibido más de 6 mil propuestas de venezolanos, de quienes asegura “conocen sus problemas, pero también sus soluciones”.

Ha escuchado quejas en materia económica, de salud y educación, pero también ha recibido planteamientos y soluciones que apuntan hacia la descentralización, de allí su propuesta como punta de lanza, en un nuevo gobierno que plantea desde Fuerza Vecinal.

Elías Sayegh es abogado venezolano, de 37 años de edad, alcalde de El Hatillo (Caracas) desde el año 2017. Se define como un joven comprometido con el cambio de su país y que ve en la política un apostolado para ayudar a sus semejantes. Hombre religioso, católico, misionero, quien durante por un tiempo llevó la palabra de Dios a zonas del estado Bolívar como Maripa o La Paragua.

Sayegh recorre el país para escuchar a su gente –dice- y lo hace en el marco de unas primarias de la oposición, programadas para el próximo 22 de octubre, donde Fuerza Vecinal pretende medirse. Todavía no definen el candidato que los representará, pero esta gira asoma su nombre entre esas posibilidades.

Durante su paso por Puerto Ordaz, Sayegh visitó las instalaciones de Nueva Prensa Digital y conversó de este y otros temas de interés nacional.

-Si Elías Sayegh fuera presidente, ¿Qué haría por Venezuela?

-Nosotros hemos empezado a escuchar a la gente, aquí viene un proceso de transformación profunda que no será fácil. Tenemos que generar un cambio en paz para generar la estabilidad necesaria que va a requerir un nuevo gobierno; enfocarse en mejorar la economía, en atraer inversión. Y eso lo vamos a lograr si tenemos estabilidad, si tenemos paz, si tenemos gobernabilidad.

-Nosotros vamos a rodearnos de los mejores, no personas que vienen de un partido político, o del amiguismo o del familiar, olvídense de eso. En El Hatillo y donde hemos gobernado nos ha funcionado la meritocracia, personas con capacidad, profesionales en cada una de sus áreas de trabajo que puedan enfrentar la crisis que tenemos, porque por donde lo veas el país está en crisis.

-¿Cómo percibes a Venezuela en esta gira?

-Imagínate un tipo de 78 kilos que tiene un accidente y ahora pesa 20 kilos. Se le atiende con tratamiento, cuidado intensivo y ya no pesa 20 sino 35 kilos, ¿Podemos decir que la situación se solucionó? Venezuela está en esa situación, éramos un gran país, con mucho potencial, pero sufrió un grave accidente.

-Para nosotros salir de este accidente, no vas a poder con este Gobierno, vas a necesitar que te pasen de un hospital a una clínica para que te apliquen el tratamiento correcto. Vamos a necesitar un cambio político, un nuevo gobierno, porque es mentira que este gobierno va a generar confianza nuevamente en inversionistas, en grandes capitales.

-¿Cómo despertar la confianza ante la apatía que se percibe del venezolano, sobre todo en materia política?

-Yo comparto gran parte de la rabia que sienten los ciudadanos de a pie, a mí también me han defraudado, me he sentido utilizado, yo también he sufrido de desmotivación y apatía, porque hay un gobierno que engaña a la gente, que no soluciona nada, que no ha cumplido, y del otro lado también sufrí engaño.

-Nunca confié en este gobierno, pero sí en la oposición y tristemente siento que me engañaron muchas veces, no lo digo por mal, pero la gente está buscando algo distinto, un cambio, un futuro mejor y hacia eso es que nosotros vamos, eso es lo único que puede despertar la esperanza, un verdadero sentimiento de confianza, de cambio, de que podamos lograr en Venezuela el tan ansiado cambio que merecemos todos los venezolanos.

-En los discursos de los políticos opositores todos coinciden en la unidad, en reencuentro, pero pareciera que es muy difícil llevarlo a la práctica, desde su punto de vista, ¿tan fracturada está la oposición?

-Esto no ha sido nuevo, la división no es nueva, y tenemos que demostrar que nuestra generación es capaz de anteponer los intereses de la República, los intereses nacionales, sobre cualquier interés particular y personal. Nos toca a nosotros, porque heredamos este país de esta forma, cuando el presidente Chávez llega al poder yo tenía 13 años, nosotros hemos sido víctima de todo lo que ha venido: del proceso que originó que Chávez llegara al poder, y luego del desastre que ha significado este mal llamado socialismo.

-A nosotros nos toca generar un nuevo ciclo político en el país, sin revancha, sin odios, sin complejos, un ciclo donde haya perdón, garantías, estabilidad, paz, dejemos a la gente trabajar, donde maximicemos el potencial de cada quién, donde apoyemos al ciudadano para lograr un bienestar.

-En el recorrido por Venezuela, ¿Cuál es la propuesta que más ha sorprendido?

-Salen ideas espectaculares, de la misma gente. La gente conoce sus problemas, pero también sus soluciones. Es imposible que desde Caracas se puedan solucionar todos los problemas del país, nosotros tenemos que profundizar la descentralización, municipalizar la política en Venezuela, generar gobiernos locales y regionales fuertes, para que haya un verdadero desarrollo en este país.

-La centralización perjudica, incluso, a Caracas, porque los hospitales están abarrotados de gente que muchas veces no son de Caracas, pero ¿Por qué están allí? Porque en las regiones no tienen las condiciones para atender a la gente. Entonces, lo que se trata es que nosotros podamos producir, llevar a la realidad un Estado federal, descentralizado, eso no existe en este país.

-Nosotros queremos descentralizar el IVA, no lo vamos a aumentar, quedaría en 16 %, pero que 10% vaya al gobierno nacional, 4% regional y 2 % para el gobierno local, de esa manera las gobernaciones tendrían más recursos.

-Queremos implementar una nueva ley de hacienda pública, donde cada riqueza que genera los estados, en parte se queden en sus estados para que las regiones sean fuertes.

-¿Cómo ve la posible participación del CNE en las primarias del 22 de octubre?

-Nosotros vemos que las primarias es el mecanismo idóneo para, en un escenario tan disímil, tan heterogéneo, lograr la unificación de la oposición. Nosotros hemos llamado al respeto al árbitro, nosotros respetamos a la Comisión Nacional de Primarias, son personas honorables, decentes, que están haciendo un sacrificio por su país, y lo que decida nosotros lo vamos a respetar, y vamos a hacer valer los resultados de esa consulta, que gane el que la gente decida, y que ese líder logre unir al país de cara a abrir el proceso de cambio en el año electoral.

-Candidatos a estas primarias han asomado algunas de su propuestas, como por ejemplo, la privatización de Pdvsa, ¿Qué opinión tiene Elías Sayegh al respecto?

-Nosotros no estamos de acuerdo con privatizar Pdvsa, es una empresa estratégica para el Estado venezolano y además funciona bien cuando hay meritocracia, gerencia, honestidad. Eso no quiere decir que vamos a privatizarlo todo, hay que ver cada caso en concreto. En el caso de las industrias básicas, creemos que hay que hacer una revisión profunda para detectar si lo mejor es un modelo mixto, o en manos del Estado con gerencia distinta, o privatizarlas por completo, hay que hacer un diagnóstico claro de la situación para cada ente público y ver qué hacer con eso.

–Como alcalde de El Hatillo, ¿está a favor de la privatización de los servicios, considerando el ejemplo de Guayana, donde se privatizó el aseo urbano y las tarifas han generado descontento en ciudadanos y empresarios?

-Yo creo que hay que estudiar cada caso particular para saber. No puedo venir desde caracas a decir qué hacer en Caroní, ustedes acá son quienes deben ponerse de acuerdo y ver qué funciona mejor para el servicio del agua, de la luz, del transporte, del aseo urbano. Aquí lo que se trata es de poder atender las necesidades de la gente, resolver los problemas, y es mentira que desde Caracas uno debe llegar a las regiones a pontificar…Venezuela es un país muy disímil, es imposible aplicar una receta igual en todos los lugares.

Elías Sayegh continuará de gira por el país. Aclara que el partido Fuerza Vecinal está consultando las bases para definir quién los representará el próximo 22 de octubre en las elecciones primarias. De igual manera, resalta el respeto que tiene por la CNP y sostiene que respetarán los resultados y harán valer la decisión de los venezolanos que participen en dicha elección.