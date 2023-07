La aclamada Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos ha revelado con gran expectación a los nominados para la tan esperada 75° edición de los prestigiosos Premios Emmy. Conocidos internacionalmente como los Primetime Emmy Awards.

La ceremonia anual que celebra lo más destacado de la industria televisiva tendrá lugar el 18 de septiembre, con la transmisión a cargo de la cadena de televisión Fox.

En relación a las nominaciones, se dieron a conocer a través de una cautivadora ceremonia dirigida por la destacada actriz Yvette Nicole Brown y el presidente de la Academia de Televisión, Frank Scherma. Este emocionante evento se llevó a cabo de manera virtual, transmitiéndose en vivo a través del sitio oficial de los premios Emmy.

Las series que más resaltan en la lista son «Succession», la comedia dramática de Jesse Armstrong, con Will Ferrell y Adam McKay, «The Last Of Us» de Greg Spence, «The White Lotus» de Mike White y «Beef», drama con tintes de comedia negra creada por el director coreano Lee Sung Jin para Netflix.

La lista completa puede encontrarse en su página web, emmys.com.