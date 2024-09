Los empleados de la Universidad de Los Andes (ULA) trabajarán solo dos veces por semana, debido a los bajos sueldos que perciben que impide que los trabajadores universitarios no puedan a asistir a diario al centro educativo.

Olga Soto, secretaria general del Sindicato de Profesional de la ULA (Siproula), expresó que «los sueldos que percibimos no cubren nuestras necesidades básicas y nos alcanza únicamente para pagar los pasajes en transporte público para ir dos veces a la semana a la universidad».

Soto explicó que ya están cansados de las «migajas» que nos les dan.

«Poco a poco nos están destruyendo. Nos quieren cerrar la universidad debido a estas situaciones. La mayoría de los compañeros han huido, no porque no quieran ir a la universidad, sino porque ya no pueden costearse su llegada», continúo.

La dirigente sindical detalló que hay personal administrativo, obrero o vigilante con ocho o nueve años fijo, que reciben 130 o 140 bolívares.

A su vez, mencionó que los empleados con mayor rango académico «lo máximo» que perciben son 670 bolívares, asegurando que «no es suficiente».

Los espacios como la biblioteca y oficinas administrativas laborarán dos veces a la semana, mientras que los docente y otros servicios lo harán tres o cuatro días, dependiendo el convenio que lleguen con los estudiantes.