Familias de Upata continúan padeciendo la falta de agua potable, a pesar de las constantes denuncias que han realizado a Hidrobolívar para que mejore el servicio.

En vista de este problema, afectados se han visto obligados a pedir ayuda a empresarios, entre ellos, a José Gregorio Mujica Álvarez, conocido como “Gollito el criollito”, quien atendió el llamado.

“Gollito el criollito” contó al equipo de Nueva Prensa Digital que los vecinos lo contactaron para solicitar su apoyo, en vista que es propietario de la empresa Agua Viva.

“Siempre he apostado al beneficio del pueblo y de la comunidad. He visitado varios sectores llevándole agua a las familias que me lo solicitan, quienes manifiestan el tiempo que tienen sin contar con el beneficio, mismo que es indispensable para el consumo, preparar los alimentos, aseo personal y limpieza de sus hogares”, declaró el empresario.

Sectores visitados

Entre las comunidades que han sido beneficiadas por el empresario José Gregorio Mujica están: El Mangal, que lleva mucho tiempo sin contar con el servicio de agua potable; Brisas de El Manga; Manuel Piar; El Tanque, entre otros.

“Es totalmente gratis el apoyo, me gusta y me nace hacer este acción, atender a las familias que no cuentan con el vital líquido y tampoco con recursos para comprar agua a los camiones cisternas, soy herramienta de Dios y lo que mi Padre Celestial me pida, así lo haré”, concluyó.