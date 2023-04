Un grupo de empresarios del municipio Caroní propuso un método para resolver las altas tarifas del aseo urbano, cuyos montos podrían establecerse entre 5$ y 300$, máximo.

Explicaron que llegaron a este cálculo, mediante el análisis de los montos cobrados actualmente en diferentes estados del país, e incluso en el exterior.

«Nuestro objetivo no es solo buscar la forma de resolver el tema de la basura en la ciudad, sino además presentar una propuesta que sea viable tanto para los residentes como para las empresas de la ciudad», dijo Jose Alfredo Olivo, expresidente de Fedecámaras Bolívar.

El empresario indicó que algunos colegas de la ciudad se sienten sometidos a la presión por las demandas de embargo que hizo la empresa Fospuca, lo que ha generado que varias empresas opten por no abrir.

El grupo de empresarios afirmó que busca enviar un mensaje a las autoridades que les compete el tema de los desechos sólidos, sin llegar a la necesidad de acudir a otras instancias.

«Nosotros no es que no queremos pagar. Entendemos que hay una gran necesidad de que exista un buen servicio de aseo, que la ciudad esté limpia. Y las empresas somos los primeros que queremos contribuir con eso, pero no es posible tal como lo están cobrando», aseveró Olivo.

Relleno Sanitario

Los empresarios decidieron unir sus fuerzas para trabajar juntos, presentar sus propuestas ante las instancias municipales y que puedan ser escuchadas.

Igualmente, también está planteado tratar con la Gobernación del estado Bolívar el tema del relleno sanitario, pues ellos aseguran que no les corresponde pagarlo, ya que se está haciendo prácticamente un «doble cobro».

Bajo este argumento, hacen un llamado a los comerciantes a insistir en la petición de que no se siga cobrando el relleno sanitario, a través de la factura de la empresa Corpoelec.

Medida de conciliación

El presidente de Calicor, Franklin Fernández, insistió en analizar una nueva reforma de la ordenanza de gestión y manejo de recolección, un nuevo método que sea de mejor aceptación y que no tenga el impacto social que están viviendo en estos momentos.

«No lo podemos esconder, no es una posición soberbia, no es una posición que no quiera el comerciante empresarial, nosotros estamos contentos que haya llegado esta empresa, tuvimos apunto de un colapso, de una emergencia sanitaria», dijo.

Asimismo, recordó que mantener una ciudad sucia es manifestar una enfermedad con el caso de insalubridad, que pudiera tener una repercusión sobre la población bastante grave.

«Simplemente dentro del análisis, nosotros buscamos acercarnos a las autoridades y luchar por simplemente una reforma, y por eso se dio la instalación de una mesa, en la cual no hemos tenido respuestas», concluyó Fernández.