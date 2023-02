Las familias del sector Brisas del Paraíso, ubicado en el municipio Piar, solicitan a las autoridades un apoyo con proyectos habitacionales, pues estas residen en casas construidas de tablas y en la época de invierno se ven perjudicadas, al igual que en verano, en total son más de 50 familias que viven hacinadas en dicho sector.

En un recorrido que se hizo en la comunidad, se observó la carencia con las que cuentan el 70% de los habitantes, aunado a la falta de atención, donde las familias requieren con urgencia un techo decente con todos los servicios.

«Estamos cansados de pasar frío por las noches y calor durante el día, no contamos con pisos de cemento, sino de tierra, la energía eléctrica se toman de los postes de madera, donde los cables son de alambre», manifestó Claudia Vivas.

Sin proyectos

También los vecinos comentaron que muchas familias con niños menores llevan mucho tiempo solicitando a los líderes o consejo comunal, formular un proyecto habitacional y presentarlo en las instancias, sin embargo, no reciben respuestas positivas, solo negativas. Un vecino quien no quiso identificarse dijo, que todas las calles son de tierras, no cuentan con red de cloacas y la maleza se ha apoderado de varias calles.

De esta forma, las madres de familias, esperan que esta gestión les colabore con proyectos habitacionales, así podrán vivir dignamente y con todos los servicios básicos.