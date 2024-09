Las familias del sector Parmalac, calle principal del municipio Piar, informaron sobre el estado de abandono y desidia en el que están sumergidos desde hace más de 15 años, a pesar de solicitar en reiteradas oportunidades colaboración y respuestas a muchas debilidades, ningún ente se pronuncia a darles atención.

Sus habitantes manifestaron que en materia de servicios públicos, estos se encuentran ausentes, lo que ha llevado que los vecinos vivan alcanzados y con problemas que a pesar de ser denunciados una y otra vez, nadie se preocupa por darle la atención que requieren, por tanto, no les queda otra opción más, sino esperar que los gobiernos de turnos se pronuncien.

Hilda Grumete, enfatizó que uno de los servicios que requiere mayor atención es el problema se agua potable, “una pequeña empresa de Parmalac, regalo tanques almacenadores de agua a varias familias de este populoso sector, porque no llega el líquido diariamente, sólo en ocasiones, no entendemos porque este problema que lleva mucho tiempo aún no ha sido solventado”.

Vías con huecos

Otra de las debilidades que informó la vecina fue el mal estado en que se encuentran las calles, huecos y lagunas es lo que se observa desde la entrada, situación que ha mantenido a los moradores molestos porque aquellos que tienen vehículos, deben manejar en zig-zag, para no caer en las troneras, “así como otras comunidades pedimos a la municipalidad y gobernación del Estado, que nos apoyen con un plan de bacheo en las vías internas”, acotó Grumete.

Las fallas eléctricas han traído malestares también en las familias, motivado a que ocurren muchas interrupciones en el servicio de energía, aunado, a los cortes desprogramados durante el día y la noche, dificultad que pone inquietos a los moradores porque temen que sus aparatos electrodomésticos se dañen y no sean sustituidos por la empresa Corpoelec.