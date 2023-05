Vecinos del sector Los Alacranes, en San Félix, pidieron a las autoridades gubernamentales atender los sistemas de drenaje, la falta de alumbrado público y la cárcava que amenaza sus viviendas durante las temporadas de lluvias.

Los afectados aseguran que desde hace más de dos años se ha ido agudizando dichas irregularidades, disminuyendo considerablemente su calidad de vida y poniéndolos en riesgo.

Juana Briceida, habitante de la zona, aseveró al equipo de Nueva Prensa Digital que el sector vive a espaldas de la gestión del gobierno de turno.

«La insalubridad ambiental en la que vivimos ya es muy preocupante y aquí no se aboca ni un alcalde ni un gobernador para que conozca la realidad de Los Alacranes», resaltó.

Colapsó de aguas servidas

Briceida explicó que la falta de mantenimiento en las cañerías, cunetas y canales ha provocado este colapso de aguas servidas, el cual amenaza de manera directa a más de seis familias.

Las personas que viven en este sector afirman que han sufrido de diferentes afecciones como diarrea, amebiasis, paludismo y erupciones en la piel.

«Yo no sé hasta cuando van a engavetar nuestros problemas, esas cloacas permanecen día y noche. Estamos cansados de que solo vengan a ver y no a accionar, ya es momento de que empiecen hacer sus trabajos», reclamó Briceida, que tiene 40 años viviendo en el lugar.

A causa de la situación, los vecinos piden a las autoridades que se les realice un trabajo de mantenimiento en la calle principal del sector, ya que ellos no pueden hacerlo, porque la cloaca atenta contra su salud.

«Aquí hay sapos, mosquitos, y culebras. Hace unos días maté una culebra pequeña dentro de mi casa, y la verdad temo por mis hijos. Nosotros tratamos de mantenernos fuera de nuestra casa y solo llegamos a dormir», detalló Luis Marcano, vecino del sector.

Cárcava

Hace un año la Gobernación del estado Bolívar inició trabajos en la cárcava de la urbanización Francisco Avendaño, la cual data de más de 20 años y ha sepultado alrededor de tres casas en el lugar.

El gobernador, Angel Marcano, prometió en diferentes oportunidades a las personas que colindan con este socavón que en poco tiempo iban a ver «renacer sus espacios», con la finalización de esta cárcava.

Sin embargo, los vecinos aseguran que lo que han visto es un trabajo paralizado desde hace más de cinco meses y sin una respuesta oportuna.

«El año pasado empezamos a ver movimientos en nuestra comunidad, con una posible solución. Pero supuestamente por falta de recursos paralizaron la obra, ahora se fueron y nos dejaron un desastre aquí», recalcó Elías González, vecino que perdió su vivienda.

Lo último que los vecinos pudieron conocer de este trabajo, fue el replanteo que hicieron, del resto han visto los materiales adornando su comunidad.

«Ahí están las tuberías que ellos trajeron que van dentro de la cárcava, al igual que las piedras que se han ido llevando poco a poco las personas», insistió Gonzalez.

Agujero sin rellenar

Elias González explicó que las calamidades se agravan cada vez más, debido a que los trabajos son realizados a media por parte de las autoridades responsables.

Hace ocho meses se rompió un tubo matriz en la calle principal del sector, el cual fue reparado a medias por la empresa Hidrobolívar, pues el trabajo no fue concluido.

«El gobernador, incluso a las personas que estaban trabajando en la cárcava, les autorizó que rellenaran el hueco para luego asfaltar la calle, pero es evidente el desastre que nos dejaron aquí», precisó.

Asimismo, expresó que los mismo vecinos tuvieron que pegar su tubería porque Hidrobolívar solo cumplió con repararla.

«Yo solo no me puedo poner a rellenar eso, tuve que poner que no echaran basura, porque las personas ni conciencia tienen, agarran el hueco como vertedero, solicito que atiendan en la brevedad posible cada uno de nuestros problemas», concluyó González.