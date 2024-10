Lugo de varios meses y últimas semanas donde ocurrieron accidentes de tránsito en motos en el municipio Piar, la alcaldesa Yulisbeth García, en compañía de todo el componente de seguridad, mototaxistas, funcionarios públicos, entre otras personalidades, puso en marcha el Plan de Regulación para aquellos conductores de dos ruedas que cometen infracciones al momento de conducir.

Luciano Martínez, usuario expresó, “ya era hora en que pusieran un freno a los motorizados que andan como locos en las calles de Upata, no podíamos ni caminar seguros, espero que esta nueva Ley se mantenga y no como ha ocurrido en estos meses atrás, donde los funcionarios salieron a las calles sólo una semana y luego se olvidaron, allí comenzaron los accidentes con hechos lamentables”.

Decreto para infractores

En una rueda de prensa realizada por parte de la autoridad local del municipio, informó en cadena de radio, los Decretos que se pusieron en marcha a partir de este miércoles, para los motorizados y mototaxistas.

El documento refleja que los motorizados tendrán sus paradas en puntos autorizados, no podrán estacionarse frente a comercios, queda prohibido andar más de dos personas en motos, así como menores de edad que conduzcan en este tipo de vehículos.

También esta prohibido hacer moto piruetas en calles y avenidas de la ciudad, donde sólo se podrá ejecutar ese deporte en el antiguo aeropuerto en un horario establecido.

Queda prohibido circular en motos sin documentación original y o sin placas autorizadas, así como estacionar los vehículos de dos ruedas en aceras o lugares no permitidos.

No se debe circular sin cascos, sin ruidos (silenciador de escape) que alteren la tranquilidad de los ciudadanos, conducir a toda velocidad, no utilizar el canal contrario al momento de manejar, no es permitido manejar bajo los efectos del alcohol.

Las sanciones que aplicarán a los infractores y aquellos que circulen con imprudencia, harán trabajos sociales en las avenidas, hospital, plazas, comunidades y otros espacios públicos de la localidad.