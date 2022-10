Ciudad Guayana. El trabajador de la empresa Servicios Panamericanos, antiguo Blindados de Oriente, Alexis Reyes, acompañado por su asesora legal, denunció el “mal trato del cual fue objeto en la referida empresa, y que lesiona su status como trabajador…” en visita que realizó a la sede de SoyNuevaPrensaDigital.

La denuncia fue acompañada por la Dra. Jesenia Dicurú, -abogada en ejercicio- quien dijo que Reyes “fue expuesto ante sus compañeros de labores en Servicios Panamericanos, a estar sentado por tres meses en una silla, una situación que atenta contra la Ley del Trabajo…”.

Dijo la profesional del derecho, que su representado, de 25 años de edad y con una pequeña niña de apenas tres años, fue “constantemente señalado por la Jefa de Recursos de la referida empresa, y también la Jefe de Recursos Humanos, Naira Parra, para que renunciara a sus labores, por lo que fue reubicado a otro puesto de trabajo, en otra oficina que no tenía aire acondicionado , por lo que fue en varias ocasiones a la Ministerio del Trabajo, ubicada en el Centro Comercial Zabaleta de la avenida del mismo nombre, para exponer su situación. Es como una acoso que han hecho para mi persona…”

Sin embargo cuenta en su relato que allí se hicieron de oídos sordos, y aunque a veces logró que lo atendieran verbalmente no hubo manera que lograra una debida constancia a su denuncia, ni en la Inspectoría del trabajo.

También relató un encuentro con el Dr. Leonardo Mata García quien verbalmente, según el denunciante, “ofreció para el finiquito de mis labores en la empresa, pese a que no tuve ninguna falta. En la Inspectoría del Trabajo me contactó el abogado Leonardo Mata García, y me dijo que para que dejara todo así, la empresa ofrecía 450 $, luego de los 80 $ que en principio me habían ofrecido, los cuales como es lógico, nunca acepté…”señaló el denunciante, que esperaba “seguir trabajando allí. Se ha cometido una injusticia conmigo y de verdad esperamos poder solventar esta situación de mis labores en Servicios Panamericanos…”cerró el denunciante junto a su asesora legal.

Rodrigo Malagón Forero

Foto: Wuilmer Barreto