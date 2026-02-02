Una mujer de aproximadamente 30 años ingresó este domingo en la tarde al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Castillito, en Puerto Ordaz, con heridas recientes de arma blanca, hematomas frescos y lesiones antiguas en varias partes del cuerpo. Llegó por sus propios medios en estado crítico, con aspecto de indigente y en shock, lo que impide identificarla por el momento.

Las marcas de ataduras en tobillos y muñecas generan sospechas de que estuvo retenida contra su voluntad, posiblemente víctima de maltrato físico y abuso sexual prolongado. Todo indica que escapó del lugar donde la mantenían.

Funcionarios de diversos cuerpos policiales acudieron al sitio para iniciar las investigaciones. Expertos de la policía judicial ya desplegaron pesquisas para ubicar a los responsables o familiares de la víctima.

Autoridades piden la colaboración ciudadana; si tiene información sobre este caso, contacte a la policía judicial para ayudar a esclarecer los hechos.