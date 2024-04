La Escuela Nacional Bolivariana Las Amazonas, actualmente Escuela Nacional Bolivariana General Domingo Antonio Sifontes, se encuentra en precarias condiciones y sufriendo constantes vandalismos, falta de servicios básicos y un mobiliario no apto para que sus alumnos reciban clases.

«Nuestra institución no cuenta con la electricidad, no cuenta con un cableado para la electricidad porque la escuela es víctima de constantes actos de vandalismo desde hace mucho tiempo», dijo Anyelis Reyes, representante de la escuela.

Reyes mencionó que, el último espacio de la institución que tenía electricidad dejo de funcionar luego del asueto de Semana Santa, debido a los robos que sufrió la escuela.

Los delincuentes sustrajeron los cables de la brequera y bombillos, además de los candados que las docentes colocaban para evitar que ingresaran en los salones y dañaran el interior de estos.

«La institución no cuenta con agua potable, y la poca que llega por la tubería que no se han robado, no está apta para el consumo de los niños, menos para la realización de las comidas que dan. Los niños no cuentan con mesas y sillas buenas, no cuentan con unos pupitres, la institución no cuenta con una pintura, las paredes están totalmente partidas y agrietadas, algunas incluso tiene los bloques en el piso», indico.

La representante aseguró que los estudiantes no pueden puedan recibir clases de manera correcta ante la precariedad de la institución.

Por consiguiente, los padres decidieron alzar su voz para que puedan atender sus demandas.

«Hay un salón que era el salón para los niños especiales, salón que totalmente está deteriorado, está en condiciones que ni siquiera actualmente se encuentra en uso», explico.

Problema principal de Las Amazonas: luz eléctrica

Por su parte, Reyes, resalto que la principal problemática que presenta la escuela es la falta de electricidad, la cual, perjudica tanto a estudiantes como personal docente.

«Los niños no encuentran una electricidad, no cuentan con unos baños y las pocetas no están aptas. Ya somos varios representantes que estamos levantando la voz, porque de verdad que la situación en la que nuestros hijos estudian es una situación totalmente precaria», comentó.

Es por ello que muchos representantes hacen todo lo posible para ayudar en la escuela, pero esto supera sus capacidades y requieren de la ayuda de algún ente gubernamental.

Además de que la ENB General Domingo Antonio Sifontes es un centro de votación y aun así se encuentra en su estado actual.

Por lo tanto, le hacen un llamado a los entes gubernamentales y al Ministerio de educación para prestar la ayuda necesaria.